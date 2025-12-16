A- A+

ACADEMIA Foto de Wagner Moura no Instagram da Academia atinge 1 milhão de interações A marca alcançada é 3,5 vezes maior que a da segunda colocada em interações na rede social

A publicação com a foto de Wagner Moura no instagram oficial da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas atingiu 1 milhão de interações nos últimos dias.

O registro foi feito na 16ª edição do Governors Awards, que aconteceu no mês de novembro, em Los Angeles. Wagner e Kleber Mendonça Filho, ambos representando o filme “O Agente Secreto” estavam entre as celebridades clicadas na ocasião.

A atual marca atingida por Wagner supera – e muito – a da segunda colocada: a imagem da atriz norte-americana Lili Reinhart teve 3 vezes menos curtidas e 125 vezes menos comentários que a do protagonista de “O Agente Secreto”.

O frisson em torno da publicação repete o enorme sucesso da publicação com Fernanda Torres, às vésperas do Oscar 2025, em que ela concorria ao prêmio de Melhor Atriz, pelo filme “Ainda Estou Aqui”, que conquistou o prêmio de Filme Internacional.

A bola da vez no cinema brasileiro – e com excelente repercussão no circuito internacional – é “O Agente Secreto”. Wagner Moura é o protagonista da produção, que vem conquistando indicações e prêmios mundo afora, incluindo as três recentes indicações ao Globo de Ouro 2026.



Alguns dados de redes socais relacionados a "O Agente Secreto"

Do dia 17 ao 28 de novembro foram mais de 1 milhão de interações na foto do protagonista, que se dividem em 843 mil curtidas e 168 mil comentários;

Desde abril de 2025, a atriz Alice Carvalho, que interpreta Fátima no longa, aumentou seu volume de seguidores no Instagram em 53% no período, chegando a 345 mil seguidores.

*Com informações da assessoria

