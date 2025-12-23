A- A+

REDES SOCIAIS Foto inédita mostra Marília Mendonça ao lado de piloto antes da queda do avião que matou os dois Acidente aconteceu no município de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais em novembro de 2021

Uma foto inédita de Marília Mendonça viralizou na internet. Na imagem, a cantora aparece ao lado do piloto do avião que caiu no dia 5 de novembro de 2021, no município de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. O acidente matou os dois, além do copiloto, do produtor e do tio de Marília.



"Em choque com essa foto", diz um dos comentários na publicação de Nagila, que até o início da manhã desta terça-feira (23) tinha mais de 200 likes no Instagram. A imagem também está circulando em outras redes, como X e TikTok.

A foto foi publicada por Nagila do Vale, irmã do piloto Tarciso Pessoa Viana. "Filho obediente, irmão carinhoso, pai amoroso e protetor e presente", escreveu ela no post feito em homenagem ao irmão. Viana morreu aos 37 anos, deixando dois filhos e a mulher, que estava grávida.



Marília Mendonça ao lado do piloto Tarciso Pessoa Viana — Foto: Reprodução



O acidente

O bimotor com a cantora decolou do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. O destino era o Aeroporto de Ubaporanga, em Minas Gerais. Após o pouso, Marília Mendonça partiria por terra rumo à cidade de Caratinga (MG), onde faria um show. A apresentação estava marcada para o Parque de Exposições da cidade.





A aeronave caiu pouco depois das 15h de sexta-feira, 5 de novembro, na zona rural de Piedade de Caratinga (MG), próximo ao acesso da BR 474, onde Marília faria um show. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 15h30. A essa altura, imagens do avião já circulavam nas redes sociais.

Marília Mendonça viajava em um avião de pequeno porte , modelo Beech Aircraft. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião, da PEC Táxi Aéreo, tinha prefixo PT-ONJ, capacidade para seis passageiros, estava em situação regular e tinha autorização para circulação de táxi aéreo.

