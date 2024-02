Fotógrafa de celebridades, Annie Leibovitz vende apartamento por R$ 52 milhões

A- A+

Famosa por fotografar as maiores celebridades do mundo como John Lennon e Yoko Ono, Demi Moore, Julia Roberts e até a rainha Elizabeth II, a americana Annie Leibovitz conseguiu vender um apartamento em Nova York por US$ 10,62 milhões (cerca de R$ 52 milhões). O duplex, localizado em Manhattan, agora pertence ao criador do Kindle, Gregg E. Zehr, e à principal advogado da Apple,Kim M. Cooper.

Sala de jantar do apartamento de Annie Leibovitz (Foto: Divulgação/Corcoran)

A propriedade, comprada por Annie há cerca de dez anos, fica no mesmo prédio onde o cantor Sting tem um apartamento e possui quarto quartos e três banheiros. A vista das janelas é para o Central Park.

A cozinha do apartamento vendido por Annie Leibovitz (Foto: Cocoran/Divulgação)

Anna-Lou Leibovitz tem 74 anos e é uma das fotógrafas mais famosas dos Estados Unidos. Fez dezenas de capas para revistas importantes, como "Vogue" americana, "Rolling Stone", "Vanity Fair". Foi casada com a escritora Susan Sontag de 1989 até a morte dela, em 2004.

Banheiro do apartamento de Annie Leibovitz (Foto: Divulgação/Cocoran)

Um dos quartos do apartamento vendido por Annie Leibovitz (Foto: Divulgação/ Corovan)

Veja também

BBB 24 "Maldição do casal?" Nona eliminada das últimas edições do BBB formou dupla romântica