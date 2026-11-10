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Fotografia Fotógrafa pernambucana leva seu olhar sobre o maracatu rural para exposição em São Paulo Mostra reúne 41 fotografias de Cláudia Dalla Nora e fica em cartaz de 14 de novembro a 13 de dezembro, na Galeria Mário Schenberg, no Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos, região central de São Paulo

Rostos marcados pelo tempo, golas bordadas à mão, lanças cobertas de fitas coloridas e personagens que carregam gerações de histórias. O universo do maracatu rural de Pernambuco, aos olhos da fotógrafa pernambucana Cláudia Dalla Nora, chega primeira vez à capital paulista com a exposição “De Cambinda ao Maracatu: Na Mata Tem Brinquedo", com abertura no próximo sábado (14), às 16h, na Galeria Mário Schenberg, no Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos.



Selecionada pelo Programa Funarte de Difusão Nacional 2025 – Circuito Marcantonio Vilaça de Artes Visuais, do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo do Brasil, a mostra reúne 41 fotografias e tem entrada gratuita. A exposição, que conta com a produção da Janela Gestão de Projetos, de Dida Maia e Fernanda Ferrario, segue em cartaz até 13 de dezembro.

Sobre a exposição

A fotógrafa convida os visitantes a conhecer o maracatu rural para além das apresentações carnavalescas. As imagens revelam mestres, caboclos de lança, baianas e outros brincantes que mantêm viva a tradição na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Entre retratos coloridos e fotografias em preto e branco, o público encontra olhares, gestos de carinho, detalhes das fantasias e expressões de homens e mulheres que fazem da manifestação uma parte importante de suas vidas.

Um dos destaques é a figura do caboclo de lança, personagem conhecido pelas grandes golas bordadas com lantejoulas, miçangas e vidrilhos. A indumentária inclui chapéu adornado com fitas brilhantes, chocalhos nas costas e uma lança coberta por tiras multicoloridas.

O cortejo também reúne caboclos de pena, baianas, reis, rainhas e a dama do paço, responsável por conduzir a boneca conhecida como calunga. Nas fotografias, a riqueza das vestimentas divide espaço com os rostos de quem participa da brincadeira.

A montagem amplia a experiência para além das imagens emolduradas. Com aproximadamente 158 metros quadrados de área expositiva e paredes de até 3,75 metros de altura, a Galeria Mário Schenberg receberá uma proposta expográfica que prevê fotografias ampliadas, tecidos suspensos, objetos tradicionais e recursos audiovisuais.

A fotógrafa pernambucana Cláudia Dalla Nora investigou o universo do maracatu rural, tema de sua exposição em São Paulo | Foto: Divulgação

A combinação de imagens, texturas e elementos cenográficos pretende aproximar o visitante do universo do maracatu rural. O percurso permitirá observar desde os pequenos detalhes dos bordados até as expressões dos brincantes retratados.

O espaço que receberá a exposição também faz parte da história cultural paulistana. Criada em 1977, a Funarte SP começou a funcionar em uma sala de um casarão histórico na Alameda Nothmann. Na década de 1980, o complexo abriu espaço para artistas como Itamar Assumpção, Arrigo Barnabé e Guto Lacaz, nomes ligados à experimentação artística na cidade. Atualmente, o local reúne galerias e espaços de apresentação distribuídos entre o casarão histórico, os Galpões Lulu Librandi e os galpões anexos.



Maracatu rural

Dança, música, poesia e religiosidade se encontram no maracatu de baque solto, manifestação tradicional da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O folguedo tem suas origens ligadas à vida dos trabalhadores dos engenhos de cana-de-açúcar. Muitos dos primeiros grupos foram formados por cortadores de cana que encontraram na brincadeira uma forma de celebração, expressão cultural e resistência.

Em 2014, o maracatu de baque solto foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com registro no Livro das Formas de Expressão. A manifestação reúne influências africanas, indígenas e europeias, com forte presença de tradições afro-brasileiras. Nazaré da Mata, município localizado na Zona da Mata Norte pernambucana, é uma das principais referências dessa expressão cultural e reúne diversos grupos que mantêm a tradição.

A música combina instrumentos de percussão, como tarol, surdo, ganzá, cuíca e gonguê, com o som de trombones, trompetes, saxofones e clarinetes. O mestre do apito conduz o ritmo e orienta os movimentos dos brincantes durante as apresentações. Também improvisa versos rimados, conhecidos como loas, que abordam acontecimentos do cotidiano, histórias pessoais e desafios vividos pelas comunidades.

Embora seja uma das atrações mais emblemáticas do Carnaval pernambucano, o maracatu rural permanece ativo durante todo o ano. Os preparativos incluem ensaios, sambadas e encontros realizados nos terreiros e nas sedes dos grupos. A tradição também possui uma dimensão espiritual, com práticas que podem envolver rezas, banhos de ervas e oferendas, preservadas com discrição pelos brincantes. Esses conhecimentos integram o chamado “segredo do brinquedo” e são transmitidos entre gerações.

Fotografia como memória

Natural do Recife, Cláudia Dalla Nora atua profissionalmente na fotografia desde 2013 e desenvolve trabalhos voltados à documentação de manifestações culturais e à valorização da memória popular. Seu trabalho reúne registros de personagens, costumes e expressões que ajudam a contar histórias de diferentes comunidades. Na exposição, a artista aproxima a câmera dos brincantes e revela detalhes que muitas vezes passam despercebidos em meio à movimentação dos cortejos.

Em uma das imagens, uma mulher beija o rosto de um homem com a face pintada, enquanto ele sorri. Em outras, o olhar de um brincante ocupa quase todo o enquadramento, deixando em segundo plano o brilho da fantasia. As fotografias apresentam o maracatu a partir das relações humanas e mostram que, por trás das roupas coloridas e dos personagens, existem histórias de afeto, pertencimento e continuidade cultural.

Circulação nacional

Apresentada em 2025 no Cais do Sertão, no Recife, a exposição inicia uma nova etapa de circulação pelo Brasil. A passagem por São Paulo integra um circuito itinerante que seguirá até 2027, com incentivo do Circuito Marcantonio Vilaça de Artes Visuais. A iniciativa apoia a circulação de produções artísticas e o intercâmbio cultural entre diferentes regiões do país.

Vinculado à Política Nacional das Artes, do Ministério da Cultura, o programa busca ampliar o acesso da população às artes brasileiras e fortalecer a relação entre artistas, espaços culturais e comunidades. A iniciativa também estimula a formação de público e a troca de conhecimentos entre profissionais de diferentes territórios. Com entrada gratuita, a exposição aproxima os visitantes paulistas das histórias, dos personagens e dos saberes que mantêm viva a tradição do maracatu rural pernambucano.

SERVIÇO

Exposição “De Cambinda ao Maracatu: Na Mata Tem Brinquedo”, da fotógrafa Cláudia Dalla Nora

Quando: De 14 de novembro a 13 de dezembro de 2026 | Abertura: Sábado, 14 de novembro, às 16h (horário previsto)

Onde: Galeria Mário Schenberg, Complexo Cultural Funarte SP - alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos, São Paulo (SP)

visitação: Quarta-feira a domingo, das 14h às 19h

Entrada gratuita

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