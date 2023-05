Fotografia Bordada tem segunda edição de oficina em maio no Recife; saiba mais

A- A+

A artista visual e têxtil Laís Domingues confirmou a realização da segunda edição da Oficina de Fotografia Bordada, iniciativa que ensina a criar e expressar sentimentos que não podem ser fotografados. A oficina será no dia 13 de maio (sábado), na Arte Plural Galeria, localizada na rua da Moeda, no Bairro do Recife. As inscrições já estão abertas.

Laís Domingues é arte educadora, artista visual e têxtil, e desenvolve pesquisas sobre memória e tramas sociais através da fotografia e do bordado desde 2016. Idealizadora do projeto "Bordando o Feminino", financiado pelo Funcultura da Secult-PE, onde viveu por 4 meses em Passira, Agreste pernambucano, compartilhando saberes e recebendo aulas com mestras do bordado de Passira.

A artista ambém participou do mapeamento "Mulheres que Tecem Pernambuco" da pesquisadora e artista têxtil Clara Nogueira, onde mapearam artesãs da Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado por 17 dias.

Em 2019 lançou sua segunda exposição individual "Para si: um processo de ser", na Galeria de Arte do Sesc Casa Amarela (Recife) e, posteriormente, no Sesc Triunfo(Sertão do Pajeú) como culminância da sua vivência no agreste, homenageando as artesãs da Associação de Mulheres Artesãs de Passira.

“A Oficina tem como objetivo despertar a criatividade através das intervenções com linhas e agulha em imagens fotográficas já captadas e impressas aproximando os alunos de uma atividade manual com grande poder terapêutico”, explica a artista, que já facilitou mais de 30 oficinas na rede Sesc e em espaços independentes de arte, além de seminários como o "Bordados Poéticos" no Sesc Paraty.

SERVIÇO

Oficina Fotografia Bordada

Quando: 13 de maio (sábado)

Onde: Arte Plural Galeria (rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Inscrições: R$ 230

Informações: Whatsapp (81) 98861-7198

