FOTOGRAFIA Fotografia da pernambucana Maíra Erlich escolhida entre as 25 imagens do ano na National Geographic "Shouder to lean on" registra Damião e seu pintinho de estimação, em meio ao desastre ambiental que afundou bairros em Maceió (AL)

A fotografia “Shouder to lean on”, da fotojornalista pernambucana Maíra Erlich, foi escolhida como uma das 25 imagens de 2025 pela National Geographic.

A imagem retrata Damião Carlos da Silva, com seu pintinho de estimação no ombro, e faz parte de um projeto que documenta o afundamento de bairros em Maceió (AL) devido à extração de sal-gema.

A crise ambiental acabou por desalojar milhares de moradores, incluindo Damião, que teve de abandonar a casa onde viveu por mais de 20 anos em decorrência do afundamento do solo às margens da Lagoa Mundaú.

O clique de Maíra sobre Damião e seu pintinho representa, ao mesmo tempo, afeto e resistência diante do desastre ambiental que se abateu sobre a capital alagoana.

“Apesar de ser uma história dura e triste, fico feliz em vê-la alcançar um espaço tão importante e estar nessa seleção ao lado de fotógrafos e amigos que admiro tanto”, disse Maíra, em publicação nas redes sociais.

“Depois de quase 20 anos fotografando, eu jamais imaginaria chegar até aqui, nem nos meus sonhos mais ousados”, continuou a pernambucana.

Outros dois brasileiros também integram a lista da National Geographic, o que reforça a importância da fotografia documental brasileira no plano mundial: os paulistanos Lalo de Almeida e Fernando Faciole.



