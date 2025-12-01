Seg, 01 de Dezembro

FOTOGRAFIA

Fotografia da pernambucana Maíra Erlich escolhida entre as 25 imagens do ano na National Geographic

"Shouder to lean on" registra Damião e seu pintinho de estimação, em meio ao desastre ambiental que afundou bairros em Maceió (AL)

"Shouder to lean on", da fotojornalista pernambucana Maíra Erlich"Shouder to lean on", da fotojornalista pernambucana Maíra Erlich - Foto: Maíra Erlich

A fotografia “Shouder to lean on”, da fotojornalista pernambucana Maíra Erlich, foi escolhida como uma das 25 imagens de 2025 pela National Geographic.

A imagem retrata Damião Carlos da Silva, com seu pintinho de estimação no ombro, e faz parte de um projeto que documenta o afundamento de bairros em Maceió (AL) devido à extração de sal-gema.

A crise ambiental acabou por desalojar milhares de moradores, incluindo Damião, que teve de abandonar a casa onde viveu por mais de 20 anos em decorrência do afundamento do solo às margens da Lagoa Mundaú.

O clique de Maíra sobre Damião e seu pintinho representa, ao mesmo tempo, afeto e resistência diante do desastre ambiental que se abateu sobre a capital alagoana.

“Apesar de ser uma história dura e triste, fico feliz em vê-la alcançar um espaço tão importante e estar nessa seleção ao lado de fotógrafos e amigos que admiro tanto”, disse Maíra, em publicação nas redes sociais.

“Depois de quase 20 anos fotografando, eu jamais imaginaria chegar até aqui, nem nos meus sonhos mais ousados”, continuou a pernambucana.

Outros dois brasileiros também integram a lista da National Geographic, o que reforça a importância da fotografia documental brasileira no plano mundial: os paulistanos Lalo de Almeida e Fernando Faciole.
 

