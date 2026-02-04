A- A+

FESTIVAL Pequeno Encontro da Fotografia: inscrições abertas para seleção de obras e pesquisas para 11ª edição Festival acontece entre os próximos dias 22 e 25 de abril no Porto Digital, Bairro do Recife

Interessados em participar da 11ª edição do Festival Pequeno Encontro da Fotografia podem começar a se movimentar para realizar as inscrições das três convocatórias lançadas para seleção de obras e pesquisas que devem ser apresentadas em abril durante o evento no Porto Digital, Bairro do Recife.



Até 1º de março, as inscrições, gratuitas, estarão abertas. Já o Encontro, que tem acesso gratuito, acontece entre os dias 22 e 25 de abril.



As propostas, individuais ou coletivas, devem ser enviadas pela internet.



Vale ressaltar que no caso da Ciranda Fotográfica, a atividade deverá ser realizada com a participação presencial no local do evento.

Já no Espaço da Pesquisa, a apresentação deve ser feita através de transmissão ao vivo pela internet contemplando, portanto, inscritos de outras cidades e até de outros países.

O Encontro - com fomento do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura) e apoio do Porto Digital - vai contar também com oficinas, rodas de conversa e Expedição Fotográfica, além do Café Pequeno - ocasião em que ocorre a confraternização do festival.

Conovocatórias

Interessados em participar (de forma presencial) da Ciranda Fotográfica , deve acessar este link para acessar a convocatória.



A atividade vai contemplar trabalhos relacionados à fotografia, como ensaios, fotolivros, obras em processo e criações audiovisuais - apresentadoe em sessões de até 15 minutos

O acesso ao formulário de inscrição pode ser feito por meio deste link.





Já o Espaço da Pesquisa , atividade realizada online, contempla textos acadêmicos que vão ser publicados no site do festival, e apresentados em painéis via transmissões ao vivo.

Não há exigência de que os trabalhos sejam inéditos.



A convocatória pode ser acessada neste link. Já ao formulário deve ser aberto por aqui.



A propósito, há um template padrão que deve ser seguido, com textos de acordo com este modelo.

E por fim, as Projeções (presencial), para vídeos ou sequências de imagens simples com até 3 minutos de duração, vão ser exibidos antes das apresentações da Ciranda Fotográfica.



Embora presencial, quem não puder comparecer também pode participar, uma vez que as exibições vão ser conduzidas pela produção do evento.



A convocatória para a atividade pode ser acessada neste link. E o formulário por aqui.

SERVIÇO

Convocatórias para o 11º Festival Pequeno Encontro da Fotografia

Inscrições até 1º de março

Evento: de 22 a 25 de abril, no Porto Digital, Bairro do Recife

Informações: @pequenoencontrodafotografia

Veja também