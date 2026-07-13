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Premiação Fotografia feita há 17 anos inspira campanha vencedora do Leão de Ouro Foto de Paulo Pinto levou Jarbas Agnelli a compor Sinfonia da Energia

Uma fotografia feita sem qualquer pretensão artística além do registro do cotidiano ganhou, 17 anos depois, um dos maiores reconhecimentos da publicidade mundial.

A campanha Sinfonia da Energia, criada a partir de uma ideia nascida de uma imagem do fotojornalista Paulo Pinto, conquistou neste ano o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, na França.

Considerado o prêmio mais importante da indústria global da comunicação e da publicidade, o Festival de Cannes Lions reúne anualmente milhares de campanhas de dezenas de países. O Leão de Ouro está entre as principais distinções do evento e reconhece trabalhos de excelência criativa, capazes de transformar ideias em impacto cultural, social ou mercadológico.

A origem da história remonta a agosto de 2009, quando Paulo fotografou pássaros pousados sobre fios elétricos em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, sua cidade natal. Na época, ele passava férias na cidade, embora já morasse em São Paulo desde a década de 1990, onde construiu uma sólida carreira no fotojornalismo.

Ao longo de mais de três décadas de profissão, trabalhou em alguns dos principais veículos de imprensa do país, registrando acontecimentos marcantes da vida política, social, econômica e cultural brasileira. Seu trabalho lhe rendeu diversos prêmios nacionais e reconhecimento pela sensibilidade do olhar documental.

A campanha Sinfonia da Energia, por Paulo Pinto/Arquivo Pessoal

Naquele dia, porém, não havia qualquer pauta especial. Depois do almoço, acompanhou a mãe até a casa do vizinho, conhecido por alimentar diariamente os pássaros da região. Foi ela quem chamou sua atenção para a quantidade de aves alinhadas sobre os fios.

Dias depois, a imagem publicada em jornal chamou a atenção do músico, compositor e publicitário Jarbas Agnelli, que enxergou nos cinco fios uma pauta musical e transformou a posição das aves em notas.

"Eu olhei para cima e pensei: parece uma partitura musical. Não entendo de música, então ficou apenas nessa impressão. Fiz centenas de fotos e escolhi aquela sem imaginar que, anos depois, ela realmente se transformaria em música", recorda Paulo Pinto.

Quatro dias após a publicação da fotografia, ele recebeu um e-mail inesperado.

"Era o Jarbas dizendo que tinha recortado a foto do jornal, levado para o piano e composto uma música usando a posição dos pássaros como notas. Fiquei emocionado. Uma fotografia virar música já é algo extraordinário."

Ao responder à mensagem, Paulo enviou ao compositor a imagem original, em alta resolução. Poucos minutos depois, recebeu nova resposta.

"Ele escreveu: 'Tem mais passarinhos aqui. Tem mais notas. Vou voltar para o piano'. Meia hora depois, mandou a versão definitiva."

A composição, intitulada Birds on the Wires, rapidamente ganhou repercussão internacional. Publicado no YouTube ainda em 2009, o vídeo alcançou mais de um milhão de visualizações em poucos dias, tornou-se um dos conteúdos mais vistos da plataforma naquele período e, no ano seguinte, foi selecionado para apresentações promovidas pela Fundação Guggenheim, incluindo uma execução com músicos da Juilliard School, em Nova York.

Em 2024, Jarbas Agnelli procurou novamente o fotógrafo com uma proposta diferente: transformar a ideia original em uma sinfonia. A convite da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), o compositor reuniu centenas de fotografias de pássaros sobre fios enviadas por fotógrafos de várias regiões do país.

Cerca de 60 imagens passaram a integrar a partitura da Sinfonia da Energia, criada a partir de uma ideia nascida de uma imagem do fotojornalista Paulo Pinto, conquistou neste ano o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, na França. Foto: Paulo Pinto/Arquivo Pessoal

Paulo participou novamente do projeto com fotografias produzidas no mesmo local onde tudo começou: "Voltamos para Santana do Livramento. Minha mãe já havia falecido. O vizinho que alimentava os passarinhos também. Era o mesmo lugar, mas outra história. Aquela fotografia ganhou uma dimensão que ninguém poderia imaginar."

A notícia da premiação chegou por mensagem enviada por Jarbas diretamente de Cannes: "Ele escreveu apenas: 'Estamos em Cannes. Acabamos de ganhar o Leão de Ouro'. Eu nunca imaginei que uma fotografia feita na frente da casa da minha mãe pudesse chegar tão longe."

"As pessoas procuram cenas extraordinárias, mas muitas vezes elas estão nas coisas mais simples. Todo mundo via aqueles passarinhos. Eu vi uma fotografia. O Jarbas viu uma melodia. Cada um completou o olhar do outro."

Para Paulo, o significado daquela fotografia ficou ainda mais claro anos depois, quando voltou a Santana do Livramento para dar continuidade ao projeto e já não encontrou a mesma cena diante da casa onde tudo começou:

"Quando voltei, não havia mais os passarinhos nos fios. Foi aí que entendi que eles tinham ido para o mundo. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles pássaros saíram dali e viajaram pelo planeta por meio da fotografia, da música e, agora, da sinfonia. Aquele instante registrado em 2009 deixou de ser apenas uma cena do cotidiano para ganhar novos significados e alcançar pessoas em diferentes países. No fim das contas, os passarinhos realmente voaram."

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