Cultura+ 14° Prêmio Pernambuco de Fotografia tem edital aberto com inscrições até maio Com o tema "Pernambuco em Movimento", edição vai premiar 15 imagens com valor de R$ 6 mil para cada uma das vencedoras

Estão abertas entre o período de 8 de abril a 9 de maio as inscrições para o 14° Prêmio Pernambuco de Fotografiia. Serão consagrados 15 vencedores com recebimento individual do prêmio no valor de R$ 6mil.

As fotografias selecionadas vão integrar uma exposição coletiva nas redes sociais da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secul-PE) - órgão que anunciou a abertura do edital.

A edição - cujo homenageado é o fotógrafo Manoel Tondella (1861-1921) - traz o tema "Pernambuco em Movimento". Os participantes devem capturar as transformações culturais, históricas e sociais do Estado.





A ideia é explorar imagens que denotem a reinvenção do território pernambucano por meio de sua cultura, paisagem ou tecnologia.

"A fotografia é uma ferramenta poderosa de documentação e expressão. O Prêmio Pernambuco de Fotografia não apenas valoriza esse olhar sensível sobre nosso Estado, mas também oferece oportunidades para profissionais e pessoas comuns a participarem desse registro histórico e cultural.



Cada clique carrega uma história e uma identidade que fortalece nossa memória coletiva", ressaltou a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.

Amadores e

profissionais

Entre os requisitos para participação no concurso está a exigência de que os fotógrafos, amadores ou profissionais, sejam naturais ou residentes em Pernambuco há pelo menos um ano.



Até duas fotografias podem ser inscritas no certame, ambas de técnica livre - e sem premiações anteriores.



As inscrições, gratuitas, e realizadas apenas na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco, devem ser feitas individualmente. Grupos ou coletivos não podem participar, assim como premiados em edições anteriores - pelo menos nas duas últimas.

Interessados devem preencher o formulário e anexar os documentos exigidos em formato PDF. Já as fotografias inscritas precisam estar em alta resolução (300dpi) e no formato JPG/JPEG, e sem marcas d'água.

A seleção das imagens terá a participação de uma comissão especializada e os trabalhos vão ser avaliados em duas etapas: análise documental e seleção classificatória.



Qualidade técnica e relevância ao tema e inovação integram critérios para avaliação.

Inclusão e

diversidade

Com políticas afirmativas adotadas pelo edital, entre as cotas estabelecidas, 25% das vagas são reservadas para fotógrafos negros, 10% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência.

SERVIÇO

14° Prêmio Fotografia de Pernambuco

Inscrições abertas entre 8 de abril e 9 de maio na plataforma Mapa Cultural de Pernambuco

