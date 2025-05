A- A+

FOTOGRAFIA Fotógrafo apresenta pesquisa de "Sertão de Lembranças", livro com fotografias e poesia do Pajeú José Afonso Jr. fala sobre o seu projeto inédito, que deve ser publicado no segundo semestre, em live nesta terça-feira (13), às 19h

O jornalista, fotógrafo e professor José Afonso Jr. fala sobre o projeto do seu próximo livro nesta terça-feira (13), às 19h, por meio de uma live no YouTube. "Sertão de Lembranças" tem previsão de lançamento ainda esse ano.

Em “Suíte Master e Quarto de Empregada”, lançado no final de abril, o fotógrafo esmiúça as contradições das classes média e alta brasileiras. Desta vez, ele volta seu olhar para o Sertão do Pajeú.

Durante três anos, de 2021 a 2024, o fotógrafo percorreu o Pajeú registrando como se elaboram lembranças a partir de fotografias familiares. O projeto de pesquisa de linguagem explorou as relações entre essas fotos, a noção de território e a poesia.



José Afonso Jr. trabalhou com a poetisa Mariana Véras, residente do Pajeú. As fotografias dele atuaram como um mote visual para a poesia dela. O contrário também aconteceu, com o fotógrafo buscando interpretar em imagens os poemas da autora.

O projeto foi financiado pelo Funcultura. O resultado pode ser acompanhado pelo site oficial da pesquisa.

