fotografia Fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado é homenageado em Londres por "influência significativa" Aos 79 anos, artista se torna o segundo latino-americano a conquistar prêmio britânico; organização o classifica como um "ícone do fotojornalismo contemporâneo"

O celebrado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, de 79 anos, será homenageado em reconhecimento à sua carreira. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) pela Organização Mundial de Fotografia, sediada em Londres, como parte de seus prêmios anuais de 2024.

Salgado receberá o prêmio "Contribuição de Destaque à Fotografia". Com isso, ele se torna o segundo latino-americano a conquistá-lo, após a mexicana Graciela Iturbide em 2021. O prêmio presta homenagem a uma pessoa ou grupo que teve influência significativa no campo da fotografia.

"Sebastião Salgado, um dos fotógrafos mais proeminentes e famosos internacionalmente na atualidade, conquistou uma enorme reputação por suas notáveis composições em preto e branco ao longo de uma carreira que abrange mais de 50 anos", destaca a organização.

O reconhecimento honorífico, que Salgado receberá como o 16º vencedor desde sua criação, em 2008, faz parte do "Sony World Photography Awards", no qual a organização premia os melhores trabalhos do ano anterior, e cujos vencedores serão anunciados em 18 de abril de 2024.

"O estilo fotográfico característico de Salgado, que vai desde retratos emocionantes de comunidades indígenas e trabalhadores industriais até estudos sobre migração e panoramas espetaculares do mundo natural, chegou ao público em todos os cantos do planeta", acrescenta.

"Suas imagens, exibidas nas principais instituições culturais e presentes em publicações especializadas ao redor do mundo, tornaram-se um ícone do fotojornalismo contemporâneo", destaca o texto. Salgado apresentará dezenas de suas fotografias na Somerset House, em Londres, de 19 de abril a 6 de maio de 2024.

"É uma honra para mim receber este prêmio e permitir que o público em geral aprecie meu trabalho. A fotografia é meu estilo de vida, a forma como me expresso e, ao longo da minha carreira, sempre busquei capturar o momento histórico que estamos vivendo e contar as histórias de nossas espécies e de nosso planeta" diz o artista no comunicado.

