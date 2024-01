A- A+

luto "Fotógrafo das celebridades", Joseph Sinclair morre aos 49 anos Causa do falecimento do profissional não foi detalhada; agência lamenta perda

Morreu, aos 49 anos, o fotógrafo das celebridades Joseph Sinclair. Ele era conhecido pelos cliques de estrelas do mundo das artes e do esporte e se destacou no segmento ao longo de uma carreira de 15 anos. A informação do falecimento foi confirmada pela agência John Parkinson, que o representava.

"Estamos arrasados com a notícia terrivelmente triste do falecimento de Joseph Sinclair. Um fotógrafo maravilhoso, gentil e incrivelmente talentoso, Joseph fará muita falta para muitos. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos", disse a agência, em post no Instagram.

John Parkinson, agente que dá nome ao empreendimento, já havia relatado que falou com o fotógrafo pelo telefone na tarde de sexta-feira, horas antes da confirmação da morte, ocorrida naquela noite. A causa do falecimento não foi detalhada.

Em seu site, o fotógrafo afirma que se inspirava em filmes e músicas para fazer o seu trabalho, e na sua criação dos anos 1980 e 1990 no Reino Unido. Ele se especializou em retratos de celebridades. Seus cliques foram parar em publicações como GQ, Esquire, Vogue, Sunday Times e Vanity Fair. Joseph também filmou campanhas publicitárias para Netflix, Disney, Amazon e HBO.

Nas redes sociais, Joseph Sinclair costumava compartilhar seus trabalhos. Foi ele quem registrou imagens do elenco de Guardiões da Galáxia vol. 3, na Disneyland de Paris. Recentemente, Sinclair também tirou fotos intimistas de estrelas como Dua Lipa, Nicole Scherzinger e dos jovens atores de "The Crown".

Entre os astros do esporte, John Stones, do Manchester City e da seleção inglesa, e Gabriel Martinelli, do Arsenal e da seleção brasileira, posaram para as lentes do fotógrafo.

