A- A+

famosos Fotógrafo rebate críticas sobre ausência de Bruna Marquezine em imagens da festa de João Guilherme Atriz esteve na Fazenda Talismã, do cantor Leonardo, para celebrar aniversário do namorado, mas não apareceu em registros familiares

Leia também

• Virginia não é a única: veja famosas que fugiram do calor no Brasil para curtir a neve no exterior

• Convite, busto gigante e 6 shows: saiba como foi a super festa dos "50 milhões" de Virginia Fonseca

• "Amor da Minha Vida": série com Bruna Marquezine estreia no Disney+

Encontrar a namorada de João Guilherme nas imagens da festa de aniversário do ator e cantor, filho do sertanejo Leonardo, virou uma gincana difícil.

Afinal, onde está Bruna Marquezine nos registros da comemoração do jovem de 23 anos na Fazenda Talismã, em Goiás? Esta é a pergunta que centenas de internautas vêm fazendo nas redes sociais desde o último sábado (1º).

De lá pra cá, fãs da artista passaram a perscrutar as profundezas da internet em busca de fotos dela no local. Acontece que...

Todo esforço será em vão, como avisa o fotógrafo Bannach, responsável pelos cliques do evento particular.

É que Bruna, como ele sugere, fez questão de se manter distante dos flashes na ocasião, já que justamente não queria aparecer publicamente numa celebração íntima.

"Respeitem a privacidade das pessoas. Se vocês estivessem na festa, entenderiam! A Bruna é perfeita", respondeu, de forma enfática, a seguidores do Instagram, o fotógrafo Bannach, que trabalha diretamente com a influenciadora digital Virginia Fonseca, cunhada de Bruna Marquezine (para quem ficou perdido nos galhos dessa árvore genealógica, uma explicação se torna necessária: celebridade na internet, com quase 53 milhões de seguidores, Virginia é mulher do cantor Zé Felipe, irmão de João Guilherme).

Sasha e Virginia

Em praticamente todas as fotos e vídeos postados pelos convidados da festa — e, sim, o que não falta é conteúdo na web —, Bruna Marquezine aparece em pouquíssimos registros, quase sempre de lado, de costas ou com a imagem cortada.

Amigos de João Guilherme e Bruna, Sasha Meneghel e o marido João Lucas, que também estavam presentes, apareceram pouco igualmente.

Os raros momentos em que Bruna aparece são quando ela e outros convidados estão apreciando o pôr do sol num pequeno píer à beira de um lago na fazenda.

O fato virou meme nas redes sociais. Usuários do X brincam que Bruna Marquezine provavelmente precisou "fugir" de Virginia durante a festa.

Sabe-se que a influenciadora digital vive justamente de expor a própria vida em família — filhos, bens luxuosos, imóveis suntuosos, dicas de maquiagem — em publicações zil nas redes sociais.

"Pra mim, ainda mais estranho do que imaginar a Bruna Marquezine com a Virginia, é imaginar a Sasha. Elas são todas bem reservadas com a vida pessoal, sei lá, são vibes bem diferentes", comentou uma pessoa no X, aos risos.

Outra pessoa defendeu a atriz: "Acho tão desnecessário como a Bruna Marquezine leva hate até por ser discreta e não ficar postando a vida dela nos stories igual a Virgínia. A diva só quer viver a vida dela de forma privada, nem todo mundo gosta de se expor assim, ela é atriz e não blogueira", argumentou um internauta.

Veja também