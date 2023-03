A- A+

palestra Fotógrafo João Lobo participa de conversa sobre fotografia no Centro Cultural Benfica Com entrada gratuita, o evento ocorre nesta quarta-feira (22)

O fotógrafo paraibano João Lobo participa de evento sobre fotografia no Recife nesta quarta-feira (22). A palestra “Fotografia Expandida: ÍNDICE itacoatiara ingá / O Tempo do Movimento - processos de criação, tecnologias e portfólios” ocorre às 19h no Instituto de Arte Contemporânea–IAC, localizado no Centro Cultural Benfica. A entrada é gratuita.

Lobo conversará com o público sobre o processo criativo de seus mais recentes projetos: a exposição“ÍNDICE itacoatiara ingá” e o projeto “O Tempo do Movimento”. O primeiro foi exposto no Museu Nacional de História Natural e da Ciência de Portugal, no ano passado, e o segundo ainda está inédito.

A exposição “ÍNDICE itacoatiara ingá” apresenta um novo olhar sobre as pinturas rupestres do Sítio Arqueológico Pedra do Ingá, na Paraíba. Pensado em 2004, o projeto reflete sobre os limites da fotografia mediante um diálogo entre o analógico e o digital.

Enquanto que “O Tempo do Movimento” amplia concepções visuais e desvincula a fotografia da representação tradicional. Lobo fez as fotos desse projeto em um trem de alta velocidade com uma câmera preparada para longas exposições.

Sobre João Lobo

João Lobo é um artista visual e pesquisador paraibano. Sua carreira iniciou na década de 1980, ao longo dos anos trabalhou como fotojornalista para diversos veículos. Lobo já realizou diversas exposições nacionais e internacionais, desde 2011 consolidou-se em trabalhos de foto minimalista e fotografia expandida.

Serviço

Fotografia Expandida: ÍNDICE itacoatiara ingá / O Tempo do Movimento - processos de criação, tecnologias e portfólios

Local: Centro Cultural Benfica (R. Benfica, 157 - Madalena),

Data: 22 de março de 2023

Horário: 19h

Entrada gratuita

