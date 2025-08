A- A+

Fotografia Fotógrafo lança galeria online com registros do patrimônio cultural de Pernambuco Mateus Sá produziu um acervo digital com mais de duas décadas de vídeos e fotos inéditas

O fotógrafo pernambucano Mateus Sá disponibilizará uma galeria online com vídeos e fotos inéditas nesta quinta-feira (7). A partir das 17h, o público terá acesso gratuito ao projeto conhecido como “O acervo como fonte de pesquisa autoral”, parte da produção de mais de 20 anos de carreira do fotógrafo e artista visual.

Com o trabalho, Mateus Sá produziu um inventário que conta com a documentação de mais de duas décadas do patrimônio cultural de Pernambuco e passou por diversas regiões do estado, do Sertão à Zona da Mata, além do Agreste, Região Metropolitana do Recife e o arquipélago de Fernando de Noronha.

O lançamento da iniciativa fornece um contato mais próximo do público com as obras, que poderão ser acessadas através de uma nova galeria no site do artista. O material também estará disponível no Instagram do fotógrafo, servindo como base para novos projetos e ações culturais.

Mateus Sá, fotógrafo e artista visual pernambucano, durante o processo de desenvolvimento do projeto “O acervo como fonte de pesquisa autoral”. Foto: Mergulha e Voa

A nova galeria digital destaca o processo do fotógrafo, que envolveu a catalogação, higienização, digitalização e acondicionamento de aproximadamente 10 mil peças fotográficas e levou cerca de 1 ano para ser finalizado.

"Usamos diversos procedimentos técnicos para recuperar materiais que estavam em diferentes suportes, como negativos coloridos e em preto e branco, slides e fotografias impressas", explicou Mateus Sá.



O material também foi feito para ser acessível a pessoas com deficiência auditiva e visual, com a ajuda da equipe de uma empresa que trabalha com a acessibilidade em Pernambuco.



