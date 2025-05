A- A+

Morreu, nesta sexta-feira (23), o fotógrafo e fotojornalista brasileiro Sebastião Salgado. Ele tinha 81 anos.

A informação foi confirmada pelo Instituto Terra, organização não governamental fundada por ele.

"Sebastião foi muito mais do que um dos maiores fotógrafos de nosso tempo. Ao lado de sua companheira de vida, Lélia Deluiz Wanick Salgado, semeou esperança onde havia devastação e fez florescer a ideia de que a restauração ambiental é também um gesto profundo de amor pela humanidade. Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora", disse comunicado da entidade publicado nas redes sociais.

Um amigo próximo disse à Folha de S.Paulo que Sebastião Salgado enfrentava problemas decorrentes de uma malária que adquiriu nos anos 1990.

A exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada”, de Sebastião Salgado, está em cartaz na Caixa Cultural Recife, no Bairro do Recife. A visitação segue até 29 de junho com acesso gratuito.

Sebastião deixa a esposa, Lélia, os filhos, Juliano e Rodrigo, e os netos, Flávio e Nara. "Seguiremos honrando seu legado, cultivando a terra, a justiça e a beleza que ele tanto acreditou ser possível restaurar", diz outro trecho da nota de pesar do Instituto Terra.

