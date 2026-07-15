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LANÇAMENTO Fotolivro sobre os Papangus será lançado na Arte Plural Galeria neste sábado (18) Evento gratuito reúne bate-papo com o fotógrafo Nicolas Gondim, convidados e marca o encerramento da exposição "Reviramundo"

Os Papangus, um dos personagens mais tradicionais da cultura popular pernambucana, serão tema de uma edição especial do "Por Dentro da Obra", promovida pela Arte Plural Galeria, no Bairro do Recife. Com entrada gratuita, a programação acontece neste sábado (18), das 14h às 18h, e marca o lançamento do fotolivro digital Papangus, do fotógrafo Nicolas Gondim.

Resultado de uma pesquisa sobre uma das manifestações culturais mais marcantes do Agreste pernambucano, a publicação reúne imagens que exploram a força visual, simbólica e afetiva dos Papangus sob uma perspectiva contemporânea.

Após o lançamento, Nicolas Gondim participa de um bate-papo sobre o processo de criação do livro, compartilhando com o público as etapas de pesquisa, produção e construção da obra.

A conversa também contará com a participação da fotógrafa Géssica Amorim, indicada ao Prêmio Pipa 2026, cuja produção dialoga com identidade, território e cultura sertaneja, e do artista plástico cearense Blecaute (Helder Carlos), ampliando o debate sobre processos criativos e produção artística.

O encontro também marca o encerramento da exposição "Reviramundo", em cartaz na Arte Plural Galeria. A mostra celebra os 20 anos do espaço expositivo e reúne artistas de diferentes gerações e linguagens da arte contemporânea produzida em Pernambuco e no Brasil.

Além do lançamento do fotolivro, o público poderá aproveitar uma das últimas oportunidades para visitar a exposição e acompanhar as conversas com os artistas.

SERVIÇO

Lançamento do fotolivro digital Papangus e edição especial do Por Dentro da Obra

Quando: sábado (18), das 14h às 18h

Onde: Arte Plural Galeria – Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Entrada gratuita

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