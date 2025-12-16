A- A+

INVESTIGAÇÃO Fotos da polícia de LA mostram momento da prisão do filho de Rob Reiner Imagens divulgadas por sites internacionais mostra o filho do cineasta algemado e escoltado por agentes

Sites internacionais divulgaram supostas imagens do momento da prisão de Nick Reiner, de 32 anos, principal suspeito de matar os próprios pais, o diretor Rob Reiner e a produtora Michele Singer Reiner, em Los Angeles.

As fotografias, atribuídas a registros da polícia local, mostram o filho do cineasta sendo imobilizado, algemado e escoltado por agentes do Departamento de Polícia de Los Angeles e do Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos.

Nos registros, Nick aparece cercado por vários policiais, com as mãos algemadas para trás, enquanto é conduzido até uma viatura. As imagens destacam o forte aparato policial mobilizado para a abordagem, com agentes usando coletes táticos.

Outras fotos mostram o suspeito no chão, imobilizado por policiais no momento inicial da abordagem. Em uma sequência posterior, ele já aparece de pé, escoltado até o carro da polícia, enquanto um agente confere as algemas.

Segundo informações divulgadas pela polícia de Los Angeles, a prisão ocorreu na noite de domingo, na região de Exposition Boulevard com Vermont Avenue, no sul da cidade. A ação foi conduzida pela Divisão de Roubos e Homicídios do LAPD, com apoio do U.S. Marshals Service, que havia sido acionado para ajudar a localizar o suspeito após a descoberta dos corpos do casal na residência da família, em Brentwood.



As imagens teriam sido publicadas inicialmente em uma conta oficial ligada à Divisão de Gangues e Narcóticos do LAPD, acompanhadas de uma legenda informando que a força-tarefa havia auxiliado na prisão de um suspeito de homicídio duplo. A postagem foi apagada pouco depois, mas os registros já haviam sido reproduzidos por sites internacionais e compartilhados amplamente nas redes sociais.

Após ser algemado e colocado na viatura, Nick Reiner foi levado para o complexo penitenciário Twin Towers, onde permanece detido sem direito a fiança.

