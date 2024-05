A- A+

RAINHA DO POP Fotos de Cazuza, Renato Russo e Betinho aparecem em testes de telões para o show de Madonna no Rio Parte integrante dos shows da Celebration Tour, homenagem às vítimas da Aids promete emocionar brasileiros

Os testes de luz e som realizados no palco da Celebration Tour de Madonna, na Praia de Copacabana, nesta quarta-feira, revelaram um momento que promete ser de muita emoção para os brasileiros.



Durante a música "Live to tell", Madonna exibe nos telões fotos de pessoas que faleceram de Aids, numa bonita homenagem, parte fixa do show em todas as suas apresentações pelo mundo.

No Rio, a produção da rainha do pop decidiu acrescentar as fotos dos cantores Cazuza e Renato Russo e também do sociólogo Betinho, todos vítimas da Aids.



As imagens dos três apareceram na hora em que os telões foram testados e já encantou a web. "Vai ser lindo", um perfil no X (antigo Twitter) comentou.







