A- A+

Celebridades Fotos do cantor sertanejo Gusttavo Lima são utilizadas em site pornô. Entenda Publicações utilizavam imagens do artista com o nome de Victor

Fotos do cantor Gusttavo Lima foram utilizadas em site pornô francês para o serviço de acompanhante de luxo, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles. A publicação, feita ilegalmente, utilizava o nome Vitor para atendimentos em Paris.





O anúncio vinha sendo feito com imagens de sunga do artista, além de fotos dele na academia. Ainda de acordo com Léo Dias, nas publicações também constavam número de telefone para contato e contratação do atendimento. Após denúncias de uso indevido de imagem, o perfil do usuário foi excluído da rede social.

Veja também

PRÊMIO DA MÚSICA BRASILEIRA Isadora Melo, Alceu e Quinteto Violado entre os indicados ao Prêmio da Música Brasileira; veja lista