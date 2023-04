Fotos vazadas de Marília Mendonça saíram de computador da polícia, suspeita família

A- A+

A família da cantora Marília Mendonça entrará com uma ação na Justiça para buscar esclarecimentos e requerer uma indenização pelo vazamento de fotos do cadáver da artista. Na última quinta-feira (13), imagens da necropsia da goiana — registradas pelo Instituto Médico Legal em novembro de 2021, logo após o acidente aéreo que a matou — foram compartilhadas na internet. A veiculação das fotografias configura um crime previsto pelo Código Penal.

Os primeiros indícios apontam que as imagens foram captadas de um computador dentro de uma unidade policial, como relata ao GLOBO uma pessoa próxima à família de Marília Mendonça. Uma investigação interna, promovida pela Superintendência de Informações e Inteligência Policial da Polícia Civil de Minas Gerais, já está em curso.

— Isso tudo estourou ontem no fim do dia. Então tudo ainda está começando a ser apurado — afirma, ao GLOBO, uma fonte que acompanha o caso, e que prefere não ser identificada. — O que não há dúvidas, por enquanto, é de que a foto tenha sido vazada de dentro da polícia. Foi feito um print do próprio computador interno, e esse é o maior indício agora. Mas é prematuro cravar qualquer coisa neste momento.

'Está faltando justiça'

A certeza, até agora, é que a família de Marília Mendonça não cruzará os braços até que os culpados pelo crime sejam encontrados. Na última quinta-feira (13), Ruth Moreira, mãe da cantora, ficou incrédula diante do fato e se manteve isolada em casa ao lado do neto — o pequeno Léo, de 3 anos —, preferindo não atender os telefonemas de amigos e familiares preocupados. Hoje, ela veio a público para fazer um desabafo.

"Está faltando justiça. Redes sociais não podem ser terra sem lei. A gente precisa que esses delinquentes paguem. Não tem outra palavra: são delinquentes que não respeitam a memória da pessoa que se foi e também não respeitam a família", afirmou mãe de Marília Mendonça, por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

A Polícia Civil de Minas Gerais anunciou que tem realizado levantamentos para identificar todos os acessos ao laudo do IML onde foi realizada a necropsia da cantora Marília Mendonça. As autoridades afirmam ao GLOBO que instaurararam um procedimento administrativo para apurar os fatos assim que tomaram conhecimento do vazamento das fotos.

"A Polícia Civil informa que o sistema onde ficam armazenados os documentos investigativos são auditáveis e que a Superintendência de Informações e Inteligência Policial já está realizando os levantamentos com vistas a identificar todos os acessos ao referido laudo. A polícia esclarece que não coaduna com esses acontecimentos e assegura que a ação está sendo apurada para esclarecimentos e responsabilização dos envolvidos”, diz o comunicado enviado ao GLOBO.

