França investiga caso de mulher que perdeu R$ 5 milhões ao ser enganada por falso Brad Pitt

As autoridades francesas abriram uma investigação para identificar as pessoas que enganaram uma mulher que acreditava estar ajudando financeiramente o ator americano Brad Pitt, informou uma fonte policial.

Em um programa da emissora privada TF1, a mulher, identificada apenas como Anne, explicou que achava que mantinha um relacionamento romântico com a estrela de Hollywood, o que a levou a se divorciar do marido e transferir 830 mil euros (cerca de R$ 5,1 milhões) para os golpistas.

Os estelionatários usaram contas falsas em redes sociais e WhatsApp, além de tecnologia de criação de imagens por IA, para enviar a Anne o que pareciam ser selfies e outras mensagens de Pitt.

Para conseguir o dinheiro, os golpistas fingiram que o ator, de 61 anos, precisava de fundos para pagar um tratamento renal, já que suas contas bancárias estavam supostamente congeladas devido ao divórcio com sua ex-esposa Angelina Jolie.

O caso se tornou viral, gerando uma onda de piadas contra a mulher.

Um porta-voz de Brad Pitt alertou os fãs sobre golpistas que utilizam sua imagem, em declarações ao meio de comunicação Entertainment Weekly.

Até o momento, os investigadores não identificaram nenhum suspeito e estão focados em rastrear as contas que receberam as transferências de dinheiro da vítima, que registrou uma queixa em La Reunião, departamento francês no Oceano Índico.

Esse tipo de golpe existe há anos, mas a chegada da inteligência artificial aumentou os riscos de roubo de identidade, enganos e fraudes online, segundo especialistas.

Anne, no entanto, não foi a primeira a cair em um golpe semelhante. Fotos de outros famosos também já foram usadas em crimes nos quais as vítimas perderam milhões e até se divorciaram por um falso amor. Veja a seguir alguns casos:

Alessandra Ambrósio

Em 2021, o jogador de vôlei italiano Roberto Cazzaniga descobriu que havia caído em um golpe após passar 15 anos acreditando estar apaixonado por uma suposta Alessandra Ambrosio.

Durante esse período, a golpista, também italiana, fingiu ser a modelo brasileira e conseguiu tirar 700 mil euros (cerca de R$ 4,3 milhões) do atleta.

A mulher ainda teria enganado outro homem, embora sem causar prejuízo financeiro a ele.

Simone Mendes

Em 2022, foi descoberto que um homem se apaixonou por uma falsa Simone Mendes após uma constante troca de mensagens por redes sociais com um perfil, que era administrado por fãs da sertaneja. O técnico de eletrodoméstico chegou a se separar de sua esposa, iludido com as promessas de amor. “Ela propôs que eu fosse o amante”, disse a vítima à TV Record sobre o teor da conversa na época.

Johnny Depp

Naquele mesmo ano, uma aposentada — à época com 61 anos — descobriu que havia perdido cerca de R$ 208,4 mil para um golpista que fingia ser o ator Johnny Depp. Moradora de Osasco (SP), a mulher conversava com o criminoso pelo Instagram desde outubro de 2020 sobre “assuntos cotidianos”, segundo a investigação.

Depois, houve pedidos de dinheiro, fazendo com que ela perdesse a sua casa e um carro.

