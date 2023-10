A- A+

A convite do Festival da Canção da Aliança Francesa, Mélissa Laveaux, cantora e compositora franco-canadense de origem haitiana, radicada em Paris (França), faz o lançamento da sua turnê pelo Brasil na Casa Estação da Luz, no Sítio Histórico de Olinda, no próximo sábado (28). O evento conta com o apoio da Air France, da Embaixada da França no Brasil e do Institut Français. A casa abre às 16h e a apresentação está prevista para as 18h. com ingressos na plataforma Sympla.



Mélissa Laveaux ganhou seu primeiro grande destaque com seu cover de "Needle in the Hay", de Elliot Smith, em 2008. Misturando ritmos afro-caribenhos e baladas folclóricas indie à sua guitarra elétrica percussiva e fluida, ela se aventura por diferentes gêneros até encontrar sua zona de conforto e soltar uma voz etérea e corajosa. Ela sobe ao palco na presença do baixista Sebastien Richelieu. A cantora tem viajado pelo País como madrinha do Festival da Canção da Aliança Francesa no Brasil.

Show de abertura

Antes de Melissa, quem sobe ao palco é a pernambucana Caetana, artista brasileira que tem ganhado notoriedade na cena artística nacional, através do seu empenho em apresentar, preservar e garantir a manutenção da música, dança, estética, comportamento e saber nordestinos no Sudeste. Em formato compacto nesta apresentação na CEL, Futuro Caetana Afronordestina é um show em que a artista Caetana apresenta letras autorais e arranjos deslumbrantes, do seu prestigiado álbum de estreia.



A artista foi mencionada na revista Noize, edição Tincoãs, como ‘a banda que você não conhece, mas precisa conhecer’. Neste show, a artista canta, dança, toca tambor e interage com o público. Caetana também recebe convidados especialíssimos: Cannibal (banda Devotos), Maracatu Nação Baque Forte, Juninho do Coco, Munhá e Salamandra”



Ouça:



Sobre Melissa Laveaux

Mélissa Laveaux é uma cantora e compositora. Vencedora do Grande Prêmio SACEM de World Music em 2022, ela se inspira em uma ampla gama de sons, incluindo folk, blues, jazz, tropicália brasileira e as várias tendências musicais haitianas dos últimos dois séculos.



Nascida em Montreal, na província do Québec, em 9 de janeiro de 1985, filha de pais haitianos, Mélissa Laveaux cresceu em Ottawa, Canadá. Atualmente, radicada na França, em Paris. Aos 13 anos de idade, ao retornar de sua primeira viagem ao Haiti, ela ganhou seu primeiro violão de presente do pai.

Influências musicais mistas.



Assim como suas origens, a cultura musical de Mélissa Laveaux é uma mistura: o mundo crioulo com Martha Jean-Claude, a chanson française (canção francesa) com Georges Brassens, o folk anglo-saxão com Joan Armatrading, o trip hop inglês com Massive Attack, o hip hop americano com os Roots, os brasileiros psicodélicos Os Mutantes e os grandes nomes do jazz Nina Simone e Billie Holiday, sem esquecer as muitas cantoras que abriram caminho e deixaram sua marca na música, como a mexicana Lhasa de Sela e Suzanne Vega.



Em 2008, ela ganhou uma bolsa da Fundação Lagardère e o apoio da gravadora No Format, o que lhe permitiu se estabelecer em Paris e lançar Camphor & Copper, que ela descreve como "folk blues com ritmo haitiano".

Novo álbum

Depois do excelente Radyo Siwèl, de 2018, Mélissa Laveaux retorna com um novo álbum de estúdio, o quarto de sua carreira: Mama Forgot Her Name Was Miracle, um disco espiritual, poético e altamente emancipatório.

Se os rituais e os modelos que herdamos são por vezes defeituosos, ultrapassados ou mesmo retrógrados, somos livres para inovar! Mélissa Laveaux torna a canção de ninar novamente selvagem ao convocar potentes vozes além do tempo, de Audre Lorde à deusa Lilith, para criar uma nova mitologia, Mama Forgot Her Name Was Miracle. Alternativa. Feminista. Moderna. Subversiva. Já que mudar as lendas é também mudar o presente.



Ativismo como arte - O desenraizamento é parte integrante do DNA musical de Mélissa Laveaux: antes dela, seus pais fugiram do Haiti para Montreal, assim como a cantora haitiana e combatente da resistência que ela admira, Martha Jean- Claude, que se refugiou em Cuba na década de 1950.



Radyo Siwèl (No Format, 2018), de Mélissa Laveaux, é seu primeiro tributo ao Haiti e o segundo a restabelecer esse vínculo com o país. Mélissa Laveaux se baseia em suas tradições musicais para exumar canções militantes adotadas ao longo da história do país, durante períodos de tensão política, lembrando-nos do quanto a música pode ser um instrumento de resistência. Alternativa. Moderna. Subversiva.



Mélissa Laveaux está agora explorando as dimensões terapêuticas e espirituais da música ao revisitar uma forma ancestral: a canção de ninar, com seu quarto álbum Mama Forgot Her Name Was Miracle (Twanèt, março de 2022), no qual ela presta homenagem a várias figuras esquecidas pela história.

Seu álbum explora treze figuras feministas e queer históricas e familiares, todas elas milagrosas.

Escute a artista:

Instagram | Spotify | Deezer

SERVIÇO:



Melissa Levaux e Caetana. Sábado, 28 de outubro

Abertura da casa: 16h. Apresentação: 18h. Bilheteria Sympla

Encerramento da casa: 22h. Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda.

Veja também

FOMENTO Prefeitura do Recife prorroga inscrições para dois editais voltados para a cultura; saiba mais