Franceses depredam locações da série 'Emily em Paris' após anúncio de nova temporada

Os fãs de "Emily em Paris" comemoraram o anúncio de uma quarta temporada da série da Netflix. Mas, ao que parece, alguns franceses não curtiram muito a notícia. Segundo revelou o site Paris Secret, algumas locações da série estão sendo vandalizados com mensagens nada amigáveis.

"Emily não é bem-vinda", "Fo**-se a Emily" e "Emily é mer**" são algumas das pichações encontradas no entorno da praça onde fica a casa da personagem interpretada por Lily Colins. A área teve o turismo impulsionado pela série, arrebatando jovens que querem fazer fotos nos locais que aparecem no programa para o desagrado de moradores locais.

Na trama, Emily é uma jovem americana executiva de marketing que vai morar na França a trabalho. A série, criada por Darren Star, já havia sido criticada por parisienses nas redes sociais por não representar a realidade da capital francesa.