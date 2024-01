A- A+

BBB 24 Franciane, esposa de Maycon, chora expondo o cancelamento do ex-BBB nas redes Com falas consideradas machistas, cozinheiro foi o primeiro eliminado no Paredão com Giovana e Yasmin Brunet

O merendeiro escolar Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24 e deixou a casa nesta quinta-feira (11), após o primeiro Paredão do reality, disputado entre ele, Giovana e Yasmin Brunet. No programa "Encontro com Patrícia Poeta" desta sexta (12), a esposa de Maycon, Franciane, comentou sobre a rápida passagem do marido no programa e lamentou pelos ataques que ele e a família tem recebido nas redes sociais.

"A gente conversou sobre as mensagens de ódio. Mensagem de ódio machucam muito. O Brasil tem direito de escolher quem quer no programa, mas as mensagens... não precisa", disse Franciane, aos prantos.



A esposa do cozinheiro disse, ainda, que o ele seria cobrado de forma diferente se agisse da mesma maneira fora da casa. "Acredito que todos nós somos falhos. Se ele fizesse no mundo real, ele pedia desculpas e começaria do zero. No mundo da internet, não tem essa aceitação", pontuou. "Tudo o que eu vivi do lado de fora, foram só palavras que trouxeram dores", desabafou Franciane.



Saída precoce

Franciane comentou sobre o pouco tempo que o marido teve no programa para mostrar quem realmente é. "Com o tempo, vai mostrar. Foi pouco tempo que ele teve. Ele tava muito acelerado e não conseguiu mostrar o que tava no coração. Ele é uma pessoa querida, uma pessoa que cuida do próximo. Ele é solícito, mas tava agitado, nervoso, e isso acaba prejudicando um pouco", avaliou.

"Faltou ele ter um pouquinho de paciência, pensar um pouco mais. O maior medo dele era preservar o nosso casamento, mas ele se perdeu um pouquinho na fala. Acho que ele não soube se impor naquela hora"

