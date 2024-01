A- A+

BBB 24 Franciane, esposa de Maycon, puxa a orelha do marido ao vivo sobre peido em prova No Mais Você, Franciane elencou as qualidades do marido, mas não escondeu a decepção com atitudes do brother

Maycon, primeiro eliminado do BBB 24, contou com a participação da esposa Franciane no tradicional café da manhã do Mais Você após a eliminação, nesta sexta-feira (12). Ela esteve ao lado do marido para fcomentar sobre as atitudes no confinamento da casa eu podem ter o levado a sair do programa precocemente.



Franciane detalhou, ao vivo, as qualidade do agora ex-BBB, mas também não escondeu o seu desconforto com a participação dele no reality. O bate-papo foi mediado por Talitha Morete, Fabricio Battaglini e Tati Machado, pois Ana Maria Braga e Louro Mané tiraram o dia de folga.

Na conversa, Fran falou sobre os comentários que o marido fez sobre o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues durante a primeira Prova do Líder. "Na prova tiveram altos e baixos, mas eu só consegui ver coisa boa. O que eu fiquei triste foi a questão do punzinho. Da brincadeira, peguei a parte do 'cotoco' e tudo o mais... Mas na minha concepção foi uma falta de respeito (o pum), mas entendo que ele não conseguiu segurar", destacou sendo escutada pelo marido, que permaneceu calado.



"De todo o resto, não fiquei decepcionada, porque quando ele falou do amigo, Vinicius, não foi com a intenção de machucá-lo, ofender. Acredito que nunca passou pela cabeça dele deixar tanta gente chateada e triste com isso", reforçou a esposa.

"Eu conheço o meu marido, eu sei que não foi de todo mal, às vezes como foi colocado, como se expressou... Estava ansioso demais, querendo que desse tudo certo... Eu fiquei muito orgulhosa dele. É só polir as palavras, saber colocar no momento certo e ouvir um pouco mais", ponderou Fran.

Planos para a adoção

Quando o assunto do bate papo passou a ser o processo de adoção de uma criança pelo casal, Maycon ficou muito emocionado e contou os planos dele e da esposa de se tornarem pais. Ao lado de Fran, o ex-BBB chorou e revelou que eles tentam adotar há três anos.

"A gente tentou ser pais por uns 9 anos, tentando todos os tipos de procedimentos que financeiramente conseguimos, e em 2020 entramos com processo de adoção. (...) Estou muito feliz", contou o ex-BBB.

