Francis Ford Coppola comemora Framboesa de Ouro para ''Megalópolis''; veja lista de ''vencedores''

Premiação que celebra o pior do cinema em Hollywood, o Framboesa de Ouro anunciou nesta sexta-feira (28) sua lista de "vencedores". "Madame Teia" ficou com o principal prêmio: pior filme. Outros destaques foram "Coringa: Delírio a dois" e "Megalópolis".

Se a maioria dos premiados costumam ignorar o Framboesa de Ouro, o mesmo não pode ser dito de Francis Ford Coppola, eleito o pior diretor do ano por "Megalópolis". O cineasta usou seu perfil no Instagram pra agradecer a menção.

"Estou emocionado por aceitar o Framboesa de Ouro em tantas categorias importantes para 'Megalópolis' e pela honra distinta de ser indicado como pior diretor, pior roteiro e pior filme em um momento em que tão poucos têm a coragem de ir contra as tendências predominantes do cinema contemporâneo. Neste mundo destroçado de hoje, onde a arte recebe pontuações como se fosse luta livre profissional, optei por não seguir as regras covardes estabelecidas por uma indústria tão aterrorizada com o risco que, apesar do enorme conjunto de jovens talentos à sua disposição, pode não criar imagens que serão relevantes e vivas daqui a 50 anos", escreveu Coppola.

Confira a lista completa dos "vencedores":

Pior filme: "Madame Teia"

Pior atriz: Dakota Johnson, "Madame Teia"

Pior ator: Jerry Seinfeld, "A batalha do biscoito Pop-Tart"

Pior atriz coadjuvante: Amy Schumer, "A batalha do biscoito Pop-Tart"

Pior ator coadjuvante: Jon Voight, "Megalópolis"

Pior direção: Francis Ford Coppola, "Megalópolis"

Pior combo em cena: Joaquin Phoenix e Lady Gaga, "Coringa: Delírio a dois"

Pior remake, continuação ou prelúdio: "Coringa: Delírio a dois"

Pior roteiro: "Madame Teia"

