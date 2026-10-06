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Premiação

Francis Halzen ganha Nobel de Física por descobrir partículas subatômicas

Físico foi agraciado "por suas contribuições decisivas ao Observatório de Neutrinos IceCube e à descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica", acrescentou o jurí

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Mark Pearce (R), membro do Comitê do Nobel de Física, fala ao lado de Eva Olsson (E) e Ellen Moons durante o anúncio do Prêmio Nobel de Física de 2026, concedido ao físico belga Francis HalzenMark Pearce (R), membro do Comitê do Nobel de Física, fala ao lado de Eva Olsson (E) e Ellen Moons durante o anúncio do Prêmio Nobel de Física de 2026, concedido ao físico belga Francis Halzen - Foto: Jonathan Nackstrand/AFP

O físico belga Francis Halzen ganhou nesta terça-feira o Prêmio Nobel de Física por seu trabalho sobre partículas subatômicas no Polo Sul, informou o júri.

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Halzen foi agraciado “por suas contribuições decisivas ao Observatório de Neutrinos IceCube e à descoberta de neutrinos de alta energia de origem astrofísica”, acrescentou.

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