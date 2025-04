Francis Hime lança álbum de inéditas com grandes participações

A- A+

O consagrado pianista, arranjador e compositor Francis Hime apresenta seu novo álbum, "Não navego pra chegar", que chega às plataformas digitais, nesta sexta-feira (4).

O projeto reúne apenas canções inéditas, além de convidados especialíssimos, entre parceiros, intérpretes e músicos.



Seis décadas de música

Com 60 anos de carreira, Francis completou 85 de vida durante a gravação do álbum (em 31 de agosto de 2024), uma comemoração cercada de colaboradores dos quais o compositor é fã inconteste.

“A linha musical deste disco remete a outros trabalhos meus, como o ‘Essas Parcerias’, de 1984, e aos volumes 1 e 2 do ‘Álbum Musical’, com a particularidade de termos aqui apenas músicas inéditas”, pontua Hime.

Sobre o álbum

Com produção musical de Paulo Aragão e direção musical e artística do próprio Francis Hime, "Não navego pra chegar" ainda contou com co-direção artística de Olivia Hime e arranjos do próprio artista (exceto “Shakespaeareana”, de Paulo Aragão).

O álbum foi concebido em um trabalho coletivo, a começar pelas próprias composições. “A parceria musical na melodia foi uma experiência nova e estimulante. A partir da ideia inicial do meu parceiro compositor, eu segui compondo a sequência. Assim eu fiz com Ivan Lins em 'Imaginada', com Maurício Carrilho em 'Não navego pra chegar', e com Zé Renato em 'Imensidão'. É muito interessante o quebra-cabeça de manter a unidade da música a partir da proposta inicial da composição. Por sinal, as três com letras de Olivia (Hime), cada vez mais craque nesse ofício”, detalha Francis Hime.



Olivia Hime assina ainda as letras de ”Samba pra Martinho (com Geraldo Carneiro) e “Imaginada”(com Ivan Lins).

Dois parceiros chamam atenção no álbum: Ziraldo (1933/2024) e Bráulio Pedroso (1931/1990). Com o cartunista, escritor e pintor, Francis fez a canção “Infinita” para a peça teatral “Belas Figuras’”, que nunca havia sido gravada.



“Bráulio Pedroso é outro parceiro cuja canção, ‘Tempo Breve’, estava aguardando, há anos, pela incrível interpretação de Zélia Duncan”, conta. Zélia, por sinal, também é parceira de Francis na música “Chuva”.

Outros convidados surgem em duetos no álbum, reforçando o caráter coletivo de “Não navego pra chegar”. “Simone me botou pra sambar em ‘Samba pra Martinho’.



Mônica, com seu bom gosto, musicalidade e interpretação impecáveis, me fez segurar o andamento de ‘Não navego pra chegar’, fazendo dela um choro-canção.



Leila Pinheiro fez milagres com ‘Tomara que caia’ (Francis e Moraes Moreira), uma salsa dificílima de cantar. Dori Caymmi, meu compadre querido, me enche de ternura com sua voz em ‘Um rio’”, enumera orgulhoso o pianista, compositor e maestro.

A lista de duetos conta ainda com Zé Renato, Lenine e Olívia Hime, presenças constantes em trabalhos de Francis Hime.



"Zé Renato, quando canta, me dá vontade de ir pro piano compor uma melodia só pra ele, como fiz em ‘Sinfonia do Rio’. Lenine reinventa de maneira única “Chula Chula” (Francis e Geraldo Carneiro), é um sol, e Olivia, como sempre firme e doce, gravou ‘Infinita’, minha única parceria com Ziraldo”. “Shakespeareana” completa o repertório do álbum (Francis Hime e Geraldo Carneiro), com Francis nos vocais e a participação do Quarteto Maogani.



Também participam do projeto instrumentistas de destaque como Paulo Aragão, Jorge Helder, Diego Zangado, Ricardo Silveira, Luciana Rabello, Maurício Carrilho, Kiko Horta, Marcus Thadeu, Aquiles, Dirceu Leite, Hugo Pilger e Cristiano Alves.

Depoimentos:



Leila Pinheiro

Incontáveis horas ouvindo e cantando junto com o áudio que Francis me mandou e, até a hora de gravar a minha voz, eu duvidava, de verdade, que daria conta desse novo desafio. “Tomara que caia”, dele com o parceiro também genial, Moraes Moreira, talvez tenha sido uma das músicas mais difíceis que já cantei. Deu certo e até pareceu fácil de cantar. Que loucura!

Dentro de um álbum sublime, recheado de canções densas (ah! Como eu amo o Francis lírico), esta salsa que canto desponta como um susto, um espanto, um convite pra mexer as cadeiras e sorrir. Vambora? Valeu, Francisco! Você é o compositor da trilha da minha vida!

Lenine

Meu querido irmão, amigo e parceiro, Francis Hime, está lançando um novo álbum. E ele, já há alguns anos, me deu uma cadeira cativa nesse repertório, sempre, a cada novo lançamento, me convidando para cantar uma de suas canções. Eu faço isso sempre com muito amor, com muito carinho e com muito orgulho. Dessa vez foi o “Chula Chula”, uma canção linda que eu conheci através do próprio Francis, e que pude dividir com. E foi maravilhoso, como sempre. Francis Hime, vida longa, meu irmão. Continue lançando essas pérolas pra gente.

Mônica Salmaso

Honra máxima para mim o presente de gravar o choro-canção “Não Navego Pra Chegar”. Essa parceria de craques (música de Francis Hime e Maurício Carrilho, letra da Olivia Hime), além de linda, diz muito sobre quem eu sou e como vivo meu trabalho. Todos celebramos as músicas do Francis e seus parceiros, juntos na felicidade que é a música Brasileira!

Olivia Hime

“Não navego pra chegar”…acho que esse título fala muito sobre o jeitinho de Francis estar na vida e na música. É bonito vê-lo, como quem não quer nada, preparar um disco de inéditas, compor um concerto, um samba, uma canção, caminhar pela vida como quem não se preocupa com o tempo.

As gravações fluindo com tranquilidade, alegria e principalmente muita amizade. Acho que Francis atrai esse clima de paz.

Simone

Francis, Olivia, muito obrigada por terem me convidado pra participar desse trabalho lindíssimo. E render essa homenagem maravilhosa para o Martinho da Vila, que é uma pessoa que eu amo de paixão, assim como vocês. A minha alegria, quando eu ouvi o “Samba pra Martinho”: eu consegui visualizar, naquele momento, uma avenida!

O samba-enredo, o Martinho, a vida do Martinho, a música do Francis, está tudo arraigado na gente. E a beleza da melodia, das palavras...Para mim é muito honroso. E quero dizer a vocês que os amo. Parabéns!

Zélia Duncan

A gente canta e faz música a vida inteira, mas de algumas coisas, quando a gente se aproxima, se sente mais perto da música. E toda vez que eu estou perto da obra do Francis, e tenho o privilégio de gravar uma coisa dele, sempre tenho essa sensação muito profunda. Gravar “Tempo Breve” com o Francis foi um negócio muito emocionante pra mim, porque fomos só nós dois, ao vivo, dentro do estúdio: ele me ensinando as notas que eu ainda não sabia, com muito vigor, muita paciência. Sinceramente, aquela noite foi uma das noites mais especiais pra mim

A música é linda, tem a ver com uma das minhas veias de cantora. É uma grande honra estar sendo acompanhada pelo piano do Francis numa canção tão linda, numa melodia tão profunda como essa.

Zé Renato

Sempre que faço uma melodia, porque eu não escrevo letras, sempre coloco um nome provisório quando sinto que ela tem alguma influência, traços de alguma referência musical minha. E o Francis certamente é uma das minhas grandes referências como compositor. Ter uma canção em parceria com ele, é quase como se eu estivesse realizando um sonho. Desde que eu comecei a trabalhar com música, a fazer música, as melodias e harmonias do Francis me guiaram e continuam me guiando, sempre que eu me aventuro a compor.

No caso de “Imensidão”, eu fiz a primeira parte e enviei para o Francis: ele topou fazer a segunda parte, e a Olivia fez a letra.

Repertório:

1 - Imaginada (Francis Hime, Ivan Lins e Olivia Hime) – com Ivan Lins

2 - Chuva (Francis Hime e Zélia Duncan) – com Francis Hime

3 - Samba pra Martinho (Francis Hime, Geraldo Carneiro e Olivia Hime) – com Simone

4 - Não navego para chegar (Maurício Carrilho, Francis e Olivia Hime) – com Mônica Salmaso

5 - Um rio (Francis Hime e Olivia Hime) – com Dori Caymmi e Olivia Hime

6 - Tempo breve (Francis Hime e Bráulio Pedroso) – com Zélia Duncan

7 - Imensidão (Francis Hime, Zé Renato e Olivia Hime) – com Zé Renato

8 - Shakespeareana (Francis Hime e Geraldo Carneiro) – com Quarteto Maogani

9 - Tomara que caia (Francis Hime e Moraes Moreira) – com Leila Pinheiro

10 - Chula Chula (Francis Hime e Geraldo Carneiro) – com Lenine

11 - Infinita (Francis Hime e Ziraldo) – com Olivia Hime

Ficha Técnica:

Produção Musical: Paulo Aragão

Direção Musical: Francis Hime

Direção Artística: Olivia Hime

Arranjos: Francis Hime (exceto “Shakespaeareana”, de Paulo Aragão)

Gravação, mixagem e masterização: Lucas Ariel

Gravado no estúdio da Biscoito Fino

Fotos de divulgação de Francis Hime: Nana Moraes

Projeto gráfico: Ruth Freihof

