Francisco Cuoco fez teste de DNA após modelo afirmar ser seu filho, fruto de um affair do passado

A- A+

Em 2022, Francisco Cuoco precisou tirar a prova e se submeteu a um teste de DNA para saber se era realmente pai de Anthony Junior, como afirmava o modelo.

O homem, que tinha 41 anos na época, dizia ser fruto de uma breve relação entre sua mãe e o ator — um dos maiores galãs da TV brasileira, que morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos, em São Paulo.

A descoberta do suposto filho havia ocorrido em 2018, e desde então ele passou a falar publicamente sobre o caso na mídia.

“Quero somente saber da minha origem. E, se isso acontecer, poder dar o meu carinho de filho e perdoá-lo pelo passado e pelo suposto acordo que ele teve com a minha mãe, e que ela sofre com isso em não poder confirmar para as pessoas”, dizia Anthony em uma entrevista ao jornal Extra.

Um exame definitivo foi realizado e o resultado, entretanto, comprovou que Cuoco não era pai do modelo.

De acordo com o relato que fazia o modelo, que vivia nos Estados Unidos, sua mãe havia saído de Minas Gerais para passear no Rio, em 1978.

Conheceram-se em um restaurante. Anthony, no caso, mostrava até mesmo que havia um registro de sua mãe ao lado de Cuoco, como forma de comprovar a proximidade entre eles.

“Eu me vejo nele. Todas as semelhanças que eu tenho das minhas fotos mais novo, o jeito dele... Ele pode não ser meu pai, mas tenho um sentimento dentro de mim, de todas as informações e tudo o que tem acontecido, tenho a certeza de que ele é o meu pai” , afirmava o ator ao Extra.

Em outra entrevista, ao Domingo Espetacular, da Record, ele afirmava novamente não ter dúvidas da paternidade e que tinha as mesmas feições de Cuoco.

“As mesmas feições faciais, as mãos, os pés. Não estou fazendo isso porque eu quero aparecer, estou fazendo isso porque eu estou atrás do meu pai biológico. Não do famoso, não do artista. Eu não tenho dúvidas de que ele é meu pai.”

Veja também