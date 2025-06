A- A+

Ainda em 2021, já com 87 anos, Francisco Cuoco revelou que tinha um grande desejo a realizar.



Considerado um dos maiores galãs da televisão brasileira, o ator, que morreu na última quinta-feira (19), aos 91, vítima de falência múltipla de órgãos, queria retomar a carreira e voltar ao trabalho. Protagonista de sucessos como “Selva de pedra” (1972), “Pecado capital” (1975) e “O astro” (1977), ele não considerava sua trajetória na atuação como encerrada.

“Eu gostaria de em algum momento estar fazendo novela novamente. Acho que ainda tenho o vigor para isso”, afirmou ele em entrevista ao jornalista Felipeh Campos, em 2021. Naquele momento, Cuoco já enfrentava problemas de saúde, incluindo o de locomoção.





A última participação do artista em uma novela, na verdade, havia ocorrido um anos antes, em “Salve-se quem puder”, de 2020. Foi uma brevíssima passagem.

Nos últimos meses antes de sua morte, Cuoco vinha lidando com muitos problemas de saúde, com crises de ansiedade e uma infecção nos rins. Também sofreu com o ganho de peso, chegando a pesar 130 kg, agravando as sérias dificuldades de locomoção.

Em julho de 2024, o ator recebeu a equipe da TV Globo em sua casa para a gravação de um episódio da série “Tributo”, em sua homenagem. Na ocasião, ele ainda estava um pouco melhor de saúde. A piora dos últimos meses fez com que passasse a evitar uma maior exposição, passando a dar poucas entrevistas e a viver uma vida reclusa. A aparição no programa foi a mais recente do ator.

