Francisco Cuoco namorou estilista 53 anos mais nova; saiba quem é e relembre outros romances do ator

Ícone das novelas brasileiras, Francisco Cuoco (1933–2025) era conhecido por sua imagem de galã, alimentada por papéis marcantes e pelo assédio constante de fãs — ele chegou a receber milhares de cartas de admiradoras apaixonadas. No entanto, fora das telas, o ator levava uma vida amorosa marcada pela discrição e por relações duradouras.

Casamentos e outros romances

O primeiro casamento foi com a também atriz Carminha Brandão (1921–2011), com quem ficou entre 1960 e 1964. Durante esse período, eles dividiram os bastidores de algumas produções, como as novelas “A Morta sem Espelho” (1963) e “Marcados pelo Amor” (1964), ambas exibidas pela TV Record.





Já sua relação mais longa foi com Gina Rodrigues. Juntos por quase duas décadas, os dois tiveram três filhos: Tatiana, Rodrigo e Diogo. Mesmo após a separação, mantiveram uma relação próxima — tanto que, anos mais tarde, ela voltou a morar com Cuoco, mas apenas como amiga.

Nos anos 1990 e 2000, o ator viveu romances com mulheres mais jovens, como Luciana Lago e Marcela Penteado, que costumavam acompanhá-lo em eventos públicos.

Em 2013, aos 80 anos, Cuoco assumiu um relacionamento com a estilista Thaís Almeida, então com 27. A diferença de idade gerou críticas nas redes sociais e despertou a curiosidade da imprensa. Thaís chegou a comentar o impacto inicial da exposição: “Houve um estranhamento no início, mas hoje todos aceitam bem”, declarou ela ao jornal Extra na época.

O namoro durou cerca de cinco anos. Após o término, Cuoco e Gina Rodrigues retomaram a convivência sob o mesmo teto, agora como amigos — mais uma prova de que, para o ator, laços afetivos não se desfaziam com facilidade.

