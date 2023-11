A- A+

Música Francisco, el Hombre celebra 10 anos em quatro shows na Caixa Cultural do Recife; confira as datas Grupo comemora uma década de música com repertório festivo de músicas inéditas e grandes sucessos

A Caixa Cultural Recife será palco, desta quarta-feira (8) até o sábado (11) de novembro, de quatro shows da banda Francisco, El Hombre, uma temporada em comemoração aos 10 anos de carreira do grupo. As apresentações serão sempre às 20h, reunindo faixas inéditas e sucessos já conhecidos, como a canção "Triste, Louca ou Má", que se transformou em um hino de empoderamento feminino. O projeto tem patrocínio da Caixa Econômica e Governo Federal.

A banda tem uma relação afetiva com a cidade do Recife, que já serviu de tema para algumas de suas inspirações artísticas e onde se apresentou diversas vezes. A turnê comemorativa é um dos projetos selecionados na retomada do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural.

“Estamos festejando do jeito que a gente mais gosta: fazendo shows e trocando energia com o público”, afirma o vocalista e violonista Mateo Piracés-Ugarte. Ele destaca que grandes sucessos da banda ganharão novas versões no palco, que também trará canções do álbum inédito. “Para o disco, buscamos trazer os arranjos que aperfeiçoamos ao longo dos anos na estrada”, completa.

O show comememorativo já passou pelo festival Lollapalooza, no Chile, por Montevidéu, no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina, pelo Rio de Janeiro e pela CAIXA Cultural Fortaleza. Além de Mateo, o quinteto reúne os músicos Sebastián, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Kozyreff.

Sobre Francisco, El Hombre:

A banda é resultado da miscigenação musical entre México e Brasil e carrega o DNA sonoro de várias partes da América Latina. Foi formada em 2013 pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, na cidade de Campinas (SP).

Autointitulado como um grupo de "pachanga folk", promove uma fusão entre batucada e música latina. "É batuk freak tropikarlos", brincam os integrantes. O nome da banda é uma homenagem a uma figura do imaginário popular colombiano, Francisco El Hombre, a quem se atribuíam habilidades encantadas para tocar, sem parar, o acordeão pelas ruas daquele país.

O grupo já recebeu indicação ao Grammy Latino e acumula performances em festivais como Lollapalooza Brasil, em 2018, Rock in Rio, em 2019 e 2022, e Rock in Rio Lisboa, em 2022, além de eventos latino-americanos como o América por Su Música, em Cuba, e o Vive Latino, no México.

Serviço:

Francisco, El Hombre – 10 anos

Local: CAIXA Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, nº 505, Bairro do Recife

Datas: 8 a 11 de novembro (quarta-feira a sábado)

Horário: 20h

Classificação indicativa: 14 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para cliente Caixa e casos previstos em lei); venda a partir de 3/11, às 15h, no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1915 | Caixa Cultural

Capacidade: 96 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

