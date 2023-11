Francisco, El Hombre celebra década em temporada na Caixa Cultural Recife

A- A+

Desta quarta-feira (8) até o próximo sábado (11), o palco da Caixa Cultural Recife vai ser tomado pela celebração de uma década de história de música latina e, mais especificamente, de sonoridades que colocam em um mesmo tom México e Brasil - terras de nascimento e vivências dos irmãos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, idealizadores da banda Francisco, El Hombre, formada em 2013 e que conta também com Lazúli, Helena Papini e Andrei Kozyreff.



Para as apresentações, todas marcadas para as 20h, os ingressos estão disponíveis no site da Caixa Cultural com valor a partir de R$ 15 (meia-entrada).





“Estamos festejando do jeito que a gente mais gosta: fazendo shows e trocando energia com o público”, destaca o vocalista e violonista, Mateo, que ressalta também o repertório dos shows no Recife, com clássicos da banda em novas versões - e que também estão nas canções do álbum inédito.



“Para o disco, buscamos trazer os arranjos que aperfeiçoamos ao longo dos anos na estrada”, completa.



Premiada pelo Grammy Latino e com performances em festivais do quilate do Lollapalooza Brasil (2018) e Rock in Rio (2019/2022), Francisco, El Hombre - nome atribuído a uma figura lendária do folclore colombiano - chega ao Recife com a turnê comemorativa dentro do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural.



Os shows que celebram os dez anos da banda já passaram pelo Chile, Montevidéu, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Serviço

Francisco, El Hombre - 10 anos

Quando: desta quarta (8) até sábado (11), 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 (meia-entrada), no site da Caixa

Informações: (81) 3425-1915

