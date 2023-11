A- A+

MÚSICA Francisco, El Hombre celebra uma década de música com temporada na Caixa Cultural Recife Shows da banda acontecem neste mês de novembro, com ingressos disponíveis para compra a partir desta sexta (3)

Com músicas inéditas e repertório celebrativo, a banda Francisco El Hombre festeja uma década de trajetória com temporada de shows na Caixa Cultural Recife - em apresentações que acontecem entre os dia 8 e 11 de novembro e ingressos disponíveis a partir desta sexta-feira (3), com valores de R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30, no site da Caixa.









Formada em 2013 pelos irmãos mexicanos naturalizados brasileiros Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte, a banda carrega a mescla sonora do Brasil e do México.



"Estamos festejando do jeito que a gente mais gosta: fazendo shows e trocando energia com o público", destaca Mateo, vocalista e violonista do grupo, formado ainda por Sebástian, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Kozyreff.

A turnê comemorativa - que já passou pelo Chile, Montevidéu e Buenos Aires, além do Rio de Janeiro e pela Caixa Cultural Fortaleza - chega ao Recife via Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural.



Serviço

Francisco, El Hombre, - Turnê de dez anos

Quando: de 8 a 11 de novembro, 20h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural (disponíveis a partir da sexta-feira, 3)

Informações: (81) 3425-1915





Veja também

CINEMA Robert De Niro perde a paciência com ex-funcionária em segundo dia de disputa trabalhista