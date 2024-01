Francisco, el Hombre, rompe fronteiras na regravação de ''Andei Só, sucesso de Natiruts

A- A+

Uma das principais bandas do cenário da música independente brasileira, Francisco, el Hombre, lançou nesta quinta-feira (11), junto com a orquestra argentina La Delio Valdez, a regravação de "Andei Só", um dos maiores sucessos da banda Natiruts.

Quem ficou curiosou em ouvir o lançamento que reúne os arranjos e as vozes de Francisco, el Hombre e dos músicos argentinos, a canção já está disponível nas principais plataformas digitais.

Capa do single "Andei só" | Crédito: Filipe Grimaldi/Divulgação



Teatralidade

A banda brasileira formada por Mateo Piracés-Ugarte, Sebastianismos, Lazúli, Helena Papini e Andrei Kozyreff é conhecida pela sua inspiração nos ritmos latinos, como coco, cumbia, maracatu, salsa e ciranda, além da convergência entre música e teatro, o que refletiu na escolha da parceria com os hermanos.

''Faz alguns anos que estamos estudando a cumbia argentina e de olho nesta orquestra maravilhosa. Quando pensamos em chamar alguém para reposicionar essa música, La Delio Valdez veio rapidamente à nossa mente. São músicos incríveis que estão voando pelo mundo'', disse Mateo Piracés-Ugarte, vocalista da banda nacional.

Fundada em 2009, na cidade de Buenos Aires, a cooperativa tem foco musical na cumbia, gênero presente em diversos territórios da América Latina. O repertório do grupo é composto por influências argentinas e faz a retomada da tradição orquestral em uma roupagem moderna e a mistura de diferentes ritmos, como jazz, salsa, rock e reggae.

Por que regravar “Andei Só’’ ?

A banda Natiruts emplacou diversos sucessos em toda a América Latina, incluindo o hit ''Andei Só'', lançado em 2001 no álbum ''Verbalize''.

''Sempre tivemos uma ligação com as músicas de Natiruts, é uma banda histórica no Brasil, que todo mundo conhece. Eles criaram muitas pontes entre esse cone sul do continente e a gente se identifica muito com isso'', afirma Mateo Piracés-Ugarte.

Tropicalidade que atravessa continentes

Não é a primeira vez que Francisco, el Hombre fortalece os laços e a culturalidade do seu ritmo fora do Brasil. Ao longo de 2023, a banda realizou uma série de participações com artistas internacionais, como no single "Bailando em Sampa", junto do grupo argentino Calequi y las Panteras e em "Cuando Ya No Quede Nada", em parceria com o grupo Eskorzo, naturais de Granada, na Espanha.



Veja também

BBB 24 Enquetes apontam quem deve ficar na casa; confira