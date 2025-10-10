Sex, 10 de Outubro

Literatura

Francisco Pedrosa lança livro de poemas "A Hora do Lobo" na Bienal do Livro de Pernambuco

Escritor e historiador de Petrolina, no Sertão, promove o lançamento da obra nesta sexta-feira (10), às 16h, no Espaço Diálogos

Livro "A Hora do Lobo" terá lançamento nesta sexta-feira (10), às 16h, na Bienal do Livro de PernambucoLivro "A Hora do Lobo" terá lançamento nesta sexta-feira (10), às 16h, na Bienal do Livro de Pernambuco - Foto: Divulgação

Em meio às atrações da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que vai até domingo (12), no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitna do Recife, o escritor e historiador Francisco Pedrosa lança o livro de poemas “A Hora do Lobo” nesta sexta-feira (10), às 16h, no Espaço Diálogos.

Nascido em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, o autor teve uma trajetória marcada por desafios e superações. Disléxico e autista, encontrou na literatura um espaço de liberdade e expressão.

Após concluir a graduação e mestrado em História pela UFPE, Francisco passou a se dedicar à pesquisa sobre a relação entre ideias, literatura e miséria.

Publicado após vencer o Prêmio Myriam Fraga, organizado pela Fundação Casa de Jorge Amado, "A Hora do Lobo" é o primeiro livro solo do escritor e foi lançado inicialmente na Feira Internacional do Livro do Pelourinho (Flipêlo) em agosto de 2025.

A obra é um híbrido de poesia, prosa e ensaio, em que o autor revisita as fraturas de uma geração “partida por dois séculos”. É um livro que confronta o tempo presente com uma escrita afiada e crítica, uma “sinfonia ao capitalismo tardio”, como é definido pelo próprio autor.

Francisco Pedrosa já publicou textos em antologias, entre elas as obras "Capibaribe Vivo" e "Sub 21". Ele vem se destacando como uma das vozes mais potentes de sua geração — capaz de cruzar o rigor histórico com a pulsação da linguagem poética.

Serviço:
Lançamento do livro "A Hora do Lobo", de Francisco Pedrosa
Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025
Hora: 16h
Local: Espaço Diálogos – Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Centro de Convenções)

Com informações da assessoria.

