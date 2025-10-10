A- A+

Literatura Francisco Pedrosa lança livro de poemas "A Hora do Lobo" na Bienal do Livro de Pernambuco Escritor e historiador de Petrolina, no Sertão, promove o lançamento da obra nesta sexta-feira (10), às 16h, no Espaço Diálogos

Em meio às atrações da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que vai até domingo (12), no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitna do Recife, o escritor e historiador Francisco Pedrosa lança o livro de poemas “A Hora do Lobo” nesta sexta-feira (10), às 16h, no Espaço Diálogos.



Nascido em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, o autor teve uma trajetória marcada por desafios e superações. Disléxico e autista, encontrou na literatura um espaço de liberdade e expressão.

Após concluir a graduação e mestrado em História pela UFPE, Francisco passou a se dedicar à pesquisa sobre a relação entre ideias, literatura e miséria.

A obra é um híbrido de poesia, prosa e ensaio, em que o autor revisita as fraturas de uma geração “partida por dois séculos”. É um livro que confronta o tempo presente com uma escrita afiada e crítica, uma “sinfonia ao capitalismo tardio”, como é definido pelo próprio autor.

Francisco Pedrosa já publicou textos em antologias, entre elas as obras "Capibaribe Vivo" e "Sub 21". Ele vem se destacando como uma das vozes mais potentes de sua geração — capaz de cruzar o rigor histórico com a pulsação da linguagem poética.

Serviço:

Lançamento do livro "A Hora do Lobo", de Francisco Pedrosa

Data: Sexta-feira, 10 de outubro de 2025

Hora: 16h

Local: Espaço Diálogos – Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Centro de Convenções)

Com informações da assessoria.

