Literatura Pernambucano Francisco Pedrosa recebe prêmio para novos autores da Fundação Casa de Jorge Amado Natural de Petrolina, escritor conquistou a premiação com o livro de poesia "A hora do lobo", ainda inédito

Foram revelados os vencedores do Prêmio Myriam Fraga para Autores Inéditos, da Fundação Casa de Jorge Amado. Um dos três contemplados é o pernambucano Francisco Pedrosa, da cidade de Petrolina.

Filho da poeta Cida Pedrosa, o autor conquistou a premiação com o livro de poesia “A hora do lobo”, que será publicado pela Casa de Palavras, braço editorial da Fundação. Ele será premiado com 30% da tiragem - serão mil exemplares, no total - e mais R$ 4 mil, a título de direitos autorais.

Além de Francisco, venceram o prêmio outros dois escritores dedicados à poesia: o fluminense Alan Rezende, com o livro “O ciclo do Ciclope”, e a baiana Mariana Lima, com “Contrações”.



O concurso literário foi lançado em novembro do ano passado, em parceria com a Academia de Letras da Bahia (ALB), e recebeu 502 obras de escritores de todas as regiões do Brasil.

A comissão final, que escolheu os livros premiados, foi formada por José Carlos Capinan, Micheliny Verunschk e Rodrigo Casarin. As publicações serão lançadas durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que ocorre de 6 a 10 de agosto, em Salvador.

