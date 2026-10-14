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Artistas Francisco Vitti corta cabelo após 'enxurrada de mensagens de pessoas descontentes' Influenciador virou assunto depois que uma fã reclamou do visual para ator Rafael Vitti, irmão de Francisco

Francisco Vitti, irmão do ator Rafael Vitti, atendeu a pedidos de fãs para cortar o cabelo. De férias em Madri, na Espanha, o influenciador disse ter tomado a decisão após acordar com uma "uma enxurrada de mensagens de pessoas extremamente descontentes" com o visual dele. Tudo começou com um vídeo de uma fã que encontrou Rafael no metrô e foi "sincerona": "fala pro seu irmão cortar esse cabelo escroto", disse a moça, ao que Rafael concordou: "Chico, corta esse cabelo, cara! Corta esse mullet".

"Acordei com uma enxurrada de mensagens de pessoas extremamente descontentes com o meu corte de cabelo", disse Francisco, em tom de brincadeira, num Story. "Pessoas que não conseguem tocar suas próprias vidas por conta da minha decisão em relação à minha aparência. E como eu sou uma pessoa extremamente refém da opinião dos outros, não consigo seguir a minha vida se não estiver agradando a todos, estou agora interrompendo a minha viagem europeia para acatar a decisão".

Depois, o jovem postou foto na frente e dentro de uma barbearia.

"O mal venceu (vocês)", escreveu ele.

Depois de viralizar, a fã Tatiane Mello fez outro vídeo sobre a repercussão do encontro com Rafael no metrô e brincou sobre o próprio visual.

"Chico, eu também estou com o cabelo zoado, cara. Quer dizer, seu cabelo está até maneiro, sei lá, usa como tu quiser", disse Tatiane.

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