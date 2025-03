A- A+

FRANÇA Com música, cinema e literatura, cultura francesa ganha celebração no Recife A partir deste sábado (15), O "Mês da Francofonia" inicia uma série de atividades culturais que envolve países de língua francesa

Com o tema "Culturas em Resistência" tem início neste sábado (15) edição do "Mês da Francofonia" - evento que celebra a diversidade cultural de países de língua francesa.



Na programação do evento - promovido pela Aliança Francesa Recife - literatura, cinema e música são destaques.



O intuito é explorar a arte, promover diálogos e trocas, assim como enfatizar a cultura como meio de expressão e resistência.









Programação

Neste sábado (15), às 10h, no Café Suzette, localizado na Aliança Francesa (Derby), será realizado um recital de cordel em francês e em português.



Na ocasião, a poesia popular nordestina e seus vínculos com tradições medievais ganham ênfase.



Na quinta-feira, 20 de março, haverá a Mostra Culturas em Resistência, no Cinema da Fundação (Derby), às 19h30. A mostra seguirá até a terça, 25.

E no sábado (22) é a vez de evento literário com contação de histórias da Iha da Reunião, por Anny Grondin. O evento ocorre na Livraria do Jardim, na Boa Vista, às 16h.

Encerrando a programação, no domingo (23), no Frege - localizado no Bairro do Recife - a artista francesa Maya Kamaty apresenta o show "Sovaz". O início está marcado para as 17h.

SERVIÇO

"Mês da Francofonia", com música, cinema e literatura

Quando: a partir deste sábado (15)

Onde: em locais diversos do Recife

Acesso gratuito

Informações: @afrecife



