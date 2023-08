Frank Aguiar corta radicalmente o cabelo ao vivo em um programa de TV; veja resultado

A- A+

Nesta quinta-feira (3) o cantor e compositor de forró Frank Aguiar, 52, participou do programa "Fofocalizando", do SBT. Nele, o artista postou uma enquete em seu Instagram perguntando aos fãs e seguidores se deveria ou não cortar o cabelo, uma marca registrada de carreira.



Sob a justificativa de que estava cuidando de si mesmo, há algum tempo o cantor - dono de hits como "Moto Táxi" e "Mulher Madura" - vem experimentando mudanças no visual, inclusive com harmonização facial.

