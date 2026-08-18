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LUTO Frank Beard, baterista da banda ZZ Top, morre aos 77 anos A causa da morte não foi informada

Frank Beard, baterista do ZZ Top por mais de 55 anos, morreu aos 77 anos, nos Estados Unidos, segundo comunicado feito pela banda nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

"Hoje, Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais naturalmente inovadores e um grande e verdadeiro filho do Texas. Sua batida marcante foi fundamental para manter o ZZ no topo", escreveu Billy Gibbons, o líder do trio texano criado no fim dos anos 60.



Um show da banda no Hollywood Bowl, em Los Angeles, marcado para o dia 5 de agosto, havia sido cancelado de última hora. Agora, o conjunto anunciou o cancelamento de seus próximos concertos em Salt Lake City e Colorado Springs, mas afirma que retomará a atual turnê The Big One! no fim de semana com duas apresentações no festival Austin City Limits, no Texas.

Beard vinha enfrentando problemas de saúde havia algum tempo e não participava de shows desde o ano passado, sendo substituído pelo jovem Michael Monahan. O ZZ Top também perdeu seu baixista original, Dusty Hill, morto em 2021, mas colocou o técnico de guitarra Elwood Francis no lugar dele.

O baterista gravou com a banda desde o álbum de estreia, First Album, de 1971, até o disco La Futura, de 2012, consolidando uma trajetória de mais de cinco décadas, marcada por hits como La Grange e Legs.

O ZZ Top veio ao Brasil uma única vez, em 2010, e tem retorno agendado ao País para o mês de novembro, com datas em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

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