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LUTO

Frank Beard, baterista da banda ZZ Top, morre aos 77 anos

A causa da morte não foi informada

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Frank Beard, baterista do ZZ Top, morreu aos 77 anosFrank Beard, baterista do ZZ Top, morreu aos 77 anos - Foto: Alberto Cabello/Wikimedia Commons

Frank Beard, baterista do ZZ Top por mais de 55 anos, morreu aos 77 anos, nos Estados Unidos, segundo comunicado feito pela banda nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

"Hoje, Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais naturalmente inovadores e um grande e verdadeiro filho do Texas. Sua batida marcante foi fundamental para manter o ZZ no topo", escreveu Billy Gibbons, o líder do trio texano criado no fim dos anos 60.
 

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Um show da banda no Hollywood Bowl, em Los Angeles, marcado para o dia 5 de agosto, havia sido cancelado de última hora. Agora, o conjunto anunciou o cancelamento de seus próximos concertos em Salt Lake City e Colorado Springs, mas afirma que retomará a atual turnê The Big One! no fim de semana com duas apresentações no festival Austin City Limits, no Texas.

Beard vinha enfrentando problemas de saúde havia algum tempo e não participava de shows desde o ano passado, sendo substituído pelo jovem Michael Monahan. O ZZ Top também perdeu seu baixista original, Dusty Hill, morto em 2021, mas colocou o técnico de guitarra Elwood Francis no lugar dele.

O baterista gravou com a banda desde o álbum de estreia, First Album, de 1971, até o disco La Futura, de 2012, consolidando uma trajetória de mais de cinco décadas, marcada por hits como La Grange e Legs.

O ZZ Top veio ao Brasil uma única vez, em 2010, e tem retorno agendado ao País para o mês de novembro, com datas em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo.

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