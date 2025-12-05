A- A+

Luta Frank Gehry, estrela mundial da arquitetura, morre aos 96 anos Famoso arquiteto americano-canadense foi criador de edifícios icônicos como o Museu Guggenheim de Bilbao (Espanha) e o Walt Disney Concert Hall de Los Angeles

O famoso arquiteto americano-canadense Frank Gehry, criador de edifícios icônicos como o Museu Guggenheim de Bilbao (Espanha) e o Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, morreu nesta sexta-feira (5) aos 96 anos, em sua casa em Santa Monica, Califórnia.

A informação foi confirmada por Meaghan Lloyd, sua chefe de gabinete. A causa da morte foi uma doença respiratória.

Elevado à categoria de estrela da arqueitetura, Frank Gehry projetou obras emblemáticas, a exemplo do Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles (EUA) e do Fishdance Restaurant, no Japão; e o Vitra Design Museum, na Alemanha.

Grande nome do Desconstrutivismo, escola arquitetônica pós-moderna fundada nos anos 1980 que valoriza construções em superfícies fragmentadas e não lineares, Gehry deixou um importante legado para aarquitetura contemporânea, com uma carreira premiada, com destaque para o prêmio Pritzker, em 1989.



Entre as contribuições de Gehry para a arquitetura foi tornar popular o uso da computação gráfica nos designs que produziu ao longo de mais de 70 anos de carreira.

Algumas bras assinadas:



- Walt Disney Concert Hall (Los Angeles, Estados Unidos da América)

- Walt Disney Concert Hall (Los Angeles, Estados Unidos da América)

- Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Alemanha)

- Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Alemanha)

- Habitação social (Frankfurt, Alemanha)

- Casa Dançante (Praga, Chéquia)

- Museu Guggenheim (Bilbau, Espanha)

- Centro Stata (Cambridge, Estados Unidos da América)

- Galeria de Arte de Ontário (Toronto, Canadá)

- 8 Spruce Street (Nova Iorque, E.U.A.)



Veja também