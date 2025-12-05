Frank Gehry, estrela mundial da arquitetura, morre aos 96 anos
Famoso arquiteto americano-canadense foi criador de edifícios icônicos como o Museu Guggenheim de Bilbao (Espanha) e o Walt Disney Concert Hall de Los Angeles
O famoso arquiteto americano-canadense Frank Gehry, criador de edifícios icônicos como o Museu Guggenheim de Bilbao (Espanha) e o Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, morreu nesta sexta-feira (5) aos 96 anos, em sua casa em Santa Monica, Califórnia.
A informação foi confirmada por Meaghan Lloyd, sua chefe de gabinete. A causa da morte foi uma doença respiratória.
Leia também
• Japonês Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat' e 'Pearl Harbor', morre aos 75 anos
• Ronald Montenegro, presidente do Palácio dos Bonecos de Olinda, morre após acidente em academia
• Morre o dramaturgo e roteirista Tom Stoppard, vencedor do Oscar por 'Shakespeare apaixonado', aos 88
Elevado à categoria de estrela da arqueitetura, Frank Gehry projetou obras emblemáticas, a exemplo do Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles (EUA) e do Fishdance Restaurant, no Japão; e o Vitra Design Museum, na Alemanha.
Grande nome do Desconstrutivismo, escola arquitetônica pós-moderna fundada nos anos 1980 que valoriza construções em superfícies fragmentadas e não lineares, Gehry deixou um importante legado para aarquitetura contemporânea, com uma carreira premiada, com destaque para o prêmio Pritzker, em 1989.
Entre as contribuições de Gehry para a arquitetura foi tornar popular o uso da computação gráfica nos designs que produziu ao longo de mais de 70 anos de carreira.
Algumas bras assinadas:
- Walt Disney Concert Hall (Los Angeles, Estados Unidos da América)
- Walt Disney Concert Hall (Los Angeles, Estados Unidos da América)
- Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Alemanha)
- Vitra Design Museum (Weil am Rhein, Alemanha)
- Habitação social (Frankfurt, Alemanha)
- Casa Dançante (Praga, Chéquia)
- Museu Guggenheim (Bilbau, Espanha)
- Centro Stata (Cambridge, Estados Unidos da América)
- Galeria de Arte de Ontário (Toronto, Canadá)
- 8 Spruce Street (Nova Iorque, E.U.A.)