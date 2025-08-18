Seg, 18 de Agosto

"Frankenstein", de Guillermo del Toro, ganha data de estreia nos cinemas e no streaming; saiba quais

Filme é estrelado por Oscar Isaac e Jacob Elordi

Vencedor do Oscar, Guillermo del ToroVencedor do Oscar, Guillermo del Toro - Foto: divulgação

"Frankstein", o clássico de Mary Shelley agora adaptado por Guillermo del Toro, já tem data de estreia. A Netflix divulgou nesta segunda-feira que a produção chega aos cinemas no dia 23 de outubro e à plataforma de streaminh em 7 de novembro. A empresa também compartilhou cartazes do filme.

Lançada originalmente em livro em 1918, a história é centrada em Victor Frankenstein, um cientista brilhante e egocêntrico, que faz um experimento monstruoso de onde sai uma estranha criatura. No papel do criador está Oscar Isaac. Jacob Elordi interpreta a criatura. O elenco tem ainda Mia Goth e Christoph Waltz.

Vencedor de três Oscars (melhor direção e melhor filme por "A forma da água", em 2018; e melhor animção por "Pinóquio", em 2023), o mexicano Guillermo del Toro é diretor, produtor e roteirista desta versão de "Frankstein".

