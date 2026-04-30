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Famosos Fraude fiscal e 'perda' de 10 anos de salário: Como Shakira encarou a crise por impostos na Espanha Autoridades espanholas afirmaram que estrela colombiana não teria pago impostos entre 2012 e 2014 por ser considerada residente fiscal no país

É fato que Shakira está mais do que acostumada com os holofotes sobre si. Nos próximos dias, a estrela colombiana terá ainda mais atenção com o show na Praia de Copacabana, que promete atrair uma multidão ao Rio de Janeiro. Anos atrás, porém, não era tanto a carreira artística que concentrava este foco: a cantora enfrentou um dos episódios mais delicados de sua vida, em meio a uma disputa com autoridades espanholas por impostos.

A crise teve início com acusações de que a cantora não teria pago impostos na Espanha entre 2012 e 2014, período em que mantinha relação com o ex-jogador Gerard Piqué (de quem se separou em 2022) e passava uma parte do tempo no país. As autoridades sustentaram que ela já deveria ser considerada residente fiscal, enquanto a artista argumentava que sua permanência não era contínua o suficiente para isso.



Diante da possibilidade de um julgamento longo e de grande repercussão, Shakira optou por um acordo com a Justiça. Ela reconheceu os fatos no processo principal e concordou em pagar uma multa milionária, além de valores já quitados anteriormente para regularizar sua situação.

Somando multas, pagamentos e regularizações, os valores envolvidos ultrapassaram dezenas de milhões de euros. Em paralelo, a artista ainda lidou com outros processos relacionados a anos fiscais diferentes, o que ampliou a pressão financeira e jurídica ao longo do período.



Em declarações públicas, Shakira chegou a afirmar que todo o dinheiro obtido durante os anos em que esteve ligada à Espanha foi absorvido pelas exigências fiscais: “Todo o que ganhei nesses anos foi retido pelo Estado espanhol”, escreveu ela na época. “O Estado espanhol reteve uma quantia superior ao total das minhas receitas nesses anos. Pode parecer incompreensível, mas para mim a década na Espanha foi financeiramente perdida, e não porque eu trabalhasse pouco, como todos sabem.”

A artista também criticou a forma como foi tratada pelas autoridades, sugerindo que houve exposição excessiva e até viés na condução do processo. Ao mesmo tempo, destacou que a decisão de encerrar a disputa judicial esteve ligada ao desejo de preservar sua família.

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