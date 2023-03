A- A+

BBB 23 Fred conta a Larissa o que o faria desistir do Quarto Branco; confira o que ele disse O Youtuber afirmou que ao "comprovar a teoria" com a saída de Key, movimentou o jogo na casa

Depois de ser desafiado por Domitila - que apertou o botão misterioso - para o Quarto Branco do BBB 23, Fred foi acolhido por Larissa e desabafou no banheiro da casa.



Ela o aconselhou a seguir firme até seu limite. "Não desiste de primeira, não faz isso. Vai no teu limite, até aguentar. Porque depois se for alguma coisa pra sair, tu vai se arrepender de não ter ido no teu limite. Vai no teu limite", disse.



Fred quis saber sobre a Festa do Líder, estranhando que a dinâmica acontece durante o período em que deveria receber sua recompensa pela liderança. Depois, o brother foi cumprimentado por outros participantes ou Larissa comenta com alguns aliados: "Está tristão, porque não vai ter a festa dele".

Já no Quarto do Líder, enquanto se arrumava para participar da dinâmica, Fred contou a Bruna Griphao e Larissa sobre a possibilidade de desistir do Quarto Branco, pois segundo ele já teria mexido com o jogo e obtido resposta do público com a saída de Key Alves.

"Se for só Paredão eu vou apertar, pode ficar tranquila. E não é porque meu psicológico tá fraco nem nada, porque eu já queria essa resposta. Eu já arrisquei fazendo a jogada que eu fiz. Deu certo? Deu", diz Fred.



O Youtuber afirmou que ao "comprovar a teoria", movimentou o jogo na casa. Por isso, não teria problema com a berlinda: "Por isso eu não tenho medo de Paredão, entendeu? Tudo o que eu fiz é do meu coração, agora se for pra ser eliminado é obvio que eu vou segurar".



