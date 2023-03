Fred critica decisão do público ao tirar Larissa: "Isso aqui não é pra mim"

A- A+

Larissa foi eliminada do BBB 23 com mais de 60% dos votos, na terça (14), e após a sister deixar a casa, Fred desabafou com Aline e Amanda sobre a decisão do público e criticou. “É claro que a gente vê muito recorte das pessoas. Mas se a visão do Brasil é de que as pessoas de lá [Quarto Fundo do Mar] têm atitudes melhores do que as que ela [Larissa] teve, isso aqui não é pra mim”, afirmou o jornalista.

Fred ainda continuou desabafando: “Mas também é aquilo que eu falei quando saiu o Fred [Nicácio]. Quando sai um nosso a gente não tá 100% errado e quando sai um deles, a gente não tá 100% certo”.

Depois que Larissa saiu da casa, Fred lamentou: “Impossível, cara!”. Em seguida, o brother foi para o Quarto Deserto e começou a chorar muito na cama.

