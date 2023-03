Fred desconfia da nacionalidade de Dania e especula sobre sua presença na casa

A- A+

A chegada de Dania Mendez à casa mais vigiada do Brasil confundiu a cabeça dos brothers, que estão se perguntando a razão de uma nova participante chegar.



Em conversa com Marvvila, Fred Desimpedidos revelou sua desconfiança com Dania. Para ele, a sister é uma atriz e sequer mexicana é. Uma tatuagem dela escrito: 'Permita-se ser' despertou o questionamento do brother.

"Nunca vi frase com hífen em espanhol", disse Fred. "O que eu penso: ela pode ser uma atriz, mas não compete com a gente, então vou me divertir", comentou Marvvila. "Minha preocupação é a dinâmica, é a Larissa. Pra me divertir, vou me divertir. Deixa ela moscar ali e eu vou perguntar se tem alguma coisa relacionada à Larissa", disparou Fred.

Segundo Marvvila, a mexicana deu a entender que não sabe sobre Larissa, mas Fred insistiu na ideia. "Como você enfia uma pessoa dos Estados Unidos num avião vendada pra chegar no Brasil e em um dia a pessoa estar aqui? Não tem como. Ela falou que não sabe dizer nem onde é a cidade (onde fica a casa). Tô me divertindo, tô com saudade de praticar meu espanhol. (...) Se você chega num lugar que tem uma pessoa que fala sua língua, você vai pedir ajuda pra ela. E ela, até então, tava cagando pra mim. Eu falava os bagulhos e ela passava por cima", apontou

"São poucas as coisas que ela fala que não entende. Na maioria, ela tá reagindo rindo", disse Marvvila.

