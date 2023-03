Fred Desimpedidos é o 10º eliminado do BBB 23, com 50,23% dos votos

Com 50,23% dos votos, Fred Desimpedidos é o 10º eliminado do BBB 23. Domitila Barros e Gabriel Gonçalves receberam, respectivamente, 48,69% e 1,98%.



Apesar da eliminação, Fred ainda pode retornar ao jogo. Ele participa da dinâmica da repescagem, junto com os outros nove eliminados. Na quinta-feira (23), após votação do público, dois deles voltam para o reality.



Em seu discurso de eliminação, Tadeu Schmidt enfatizou a rivalidade entre Fred e Domitila. "Temos um confronto direto claríssimo", afirmou o apresentador, antecipado que Gabriel não corria o risco de ser eliminado.



"Quer marcar essa edição? Precisa de algo mais. Fred e Domitila não passaram em branco", destacou Tadeu. "O round final desse duelo foi decidido nos últimos instantes, por uma diferença mínima", apontou o apresentador, antes de informar o eliminado da vez.

