Fred diz que colegas de time de Key o procuraram para falar sobre ela: 'detestável'

A- A+

Em conversa no banheiro com Paula, Larissa, Gabriel Fop e Tina na Casa do Reencontro, Fred Nicácio consolava Larissa, que cogitava desistir após a briga que ela teve com Key Alves. O médico a encorajou a continuar na disputa e relatou que integrantes do time de Key Alves o procuraram para falar mal sobre ela e que o time tinha sido obrigado a demití-la.



"Esse comportamento dela não vai levar ela muito longe. Você sabia que ela foi demitida do time dela? Os patrocinadores exigiram a demissão da Key do Osasco. Pessoas do time dela vieram me procurar dizendo que ela é uma pessoa terrível, tá bom para você?", disse Fred.



Vieram me procurar e disseram: 'Fred, a Key é isso... detestável" e os patrocinadores pediram a demissão da Key do time dela. Isso fala mais sobre ela do que cada um aqui", comentou Nicácio. "Mas ela não está jogando mais?", perguntou Paula. "Não. Talvez ela se seja contratada por outro time, não faço ideia de como funciona, mas tá aí. Na internet já fizeram até vídeo", apontou o médico

Veja também

BBB 23 Tretas e muito bate-boca marcam o dia na Casa do Reencontro; confira os principais embates